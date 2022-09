Cartas: Matorrales en barrio México

Los caños en barrio México están llenos de maleza y los encargados de limpiarlos ni se ven, y no hay forma de pasar el escobón. Los chapiadores no vienen desde hace un año, pero el cobro del mantenimiento no falta. La autopista también es un matorral y las calles están llenas de huecos. Es una vergüenza que los extranjeros vean este desastre.

A Johnny Araya lo único que le interesa es el Festival de la Luz. Si se diera una vuelta por San José, se daría cuenta de la situación.

Rafael Ángel Zamora Bonilla, barrio México

Caos educativo Copiado!

La huelga de noventa días del magisterio nacional en el 2018 y la parálisis de los centros educativos en el 2020 y el 2021 por la pandemia de covid-19 no originaron el “apagón educativo”, sino los erróneos acuerdos tomados por el Consejo Superior de Educación y las acciones equivocadas del Ministerio de Educación Pública (MEP) durante cuatro períodos gubernamentales a partir del 2006.

Entre lo anterior, cabe citar deficientes normas de evaluación, arrastre de asignaturas, cambios en la calificación de la conducta estudiantil, disminución de autoridad a docentes y directores, eliminación de las pruebas nacionales de VI grado y IX año, improvisada reforma de los programas de matemática de secundaria, pésima reforma de lectoescritura, desvalorización de las pruebas de bachillerato, implementación de las pruebas FARO, introducción de la ideología de género y otras más.

Por su gravedad cualitativa y cuantitativa, el “apagón educativo” no se resolverá con un plan específico aislado. Se requiere que el Consejo Superior de Educación tome acuerdos útiles y que las autoridades ministeriales tomen decisiones y acciones correctas que ofrezcan soluciones. Urge que el MEP reactive los mecanismos de control y supervisión que en los últimos tiempos fueron abandonados, al igual que la rendición de cuentas. El problema es enorme; el reto no es fácil.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

SOS ignorado Copiado!

Resulta incomprensible que con desparpajo se comercie con el dolor y la tragedia de los migrantes venezolanos y de otras nacionalidades que han emprendido un éxodo de casi 4.500 kilómetros hacia los EE. UU., en una extensa y agotadora travesía cargada de peligros.

Los migrantes son doblemente victimizados: por el dictador, que los obliga a la diáspora, y por los que lucran en forma infame con su drama. Ni siquiera la presencia de niños y niñas conmueve el corazón de aquellos que los despojan de sus escasos recursos económicos con falsas promesas.

¿Dónde están las organizaciones que velan por los derechos humanos, como la ONU, Amnistía Internacional y la Unicef?

Melvin Cavero Araya, Tibás

Salud mental Copiado!

Soy escritora infantil, adulta mayor de 72 años y me encanta la lectura, sobre todo, la investigación. El viernes me detuve a leer el artículo que decía que la “pandemia deja 1,3 millones de ticos con depresión y ansiedad”, entonces, me puse a pensar qué artículo más interesante, porque muchos costarricenses no sabíamos sobre la cantidad de personas afectadas.

Muchos creen que la pandemia ya pasó y no hay que seguir vacunándose. Gracias a los que participaron en el foro de salud organizado por La Nación y también a los investigadores por esta aportación.

Eva María Barquero Flores, Goicoechea

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

