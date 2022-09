Cartas: Maleza en vías

La maleza obstruye la General Cañas, desde el puente Juan Pablo II hasta la Sabana. El monte invadió inclusive uno de los dos carriles. En la Florencio del Castillo, el matorral sobrepasa los dos metros y medio, símbolo en ambos casos de que desde hace meses no les dan ningún tipo de mantenimiento.

Esto impide que los vehículos se orillen en caso de emergencia y también obstruye la visibilidad hacia delante y los lados. Ojalá el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) haga algo al respecto.

Jorge Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Respuesta del Banco Popular Copiado!

En respuesta a Mario Valverde Montoya (Cartas, 9/9/2022), indicamos que para la gestión del permiso de visita a la propiedad de interés, solo se solicitan los datos básicos. Adicionalmente, si el cliente lo autoriza y de haber interés en la compra del inmueble, se le pueden solicitar datos más detallados con el fin de efectuar un estudio de capacidad de pago.

Laura Barahona Ramírez, jefa de Gestión Experiencia al Cliente del Banco Popular

Cambio arbitrario Copiado!

Por casualidad, revisé mis reservas de viaje y me di cuenta de que Volaris cambió el día de salida sin informarme. No hay vuelos en la fecha escogida y tengo reservaciones en hoteles en Ciudad de México. Me proponen un crédito por el valor del boleto, pero a disposición de los pasajeros, aunque fui el único que pagó los tiquetes.

Es inadmisible que las autoridades permitan esta clase de menosprecio al consumidor. Mis compras fueron realizadas en línea, como aconsejan.

Philippe Bloton Grall, Esparza

Suciedad detrás de supermercado Copiado!

Ignoro si es desidia de la Municipalidad o de la administración del Palí en Concepción de La Unión, situado contiguo a Plaza Madrid. La acera y el desagüe traseros del supermercado sufren total abandono. Abundan el monte alto, la basura y los malos olores producidos por las aguas estancadas que, a la vez, son criaderos de mosquitos. Urge que alguien se responsabilice y solucione la antihigiénica condición del lugar.

Juan Murillo Solís, La Unión

BAC cumple Copiado!

En julio publiqué una carta a la columna donde expresé mi molestia por los correos basura del BAC. Inmediatamente, el banco se comunicó conmigo y solucionó mi inconveniente. Agradezco la atención brindada. Continúan teniendo un cliente satisfecho y por muchos años más.

Ricardo Brenes González, Guápiles

Revisión técnica Copiado!

Con el derecho que me asiste como ciudadano, con pleno conocimiento y atestados otorgados por Los Angeles Trade Technical College y certificado por la Policía de Caminos CHP en revisión de vehículos, pregunto al ministro de Obras Públicas y Transportes si las compañías aspirantes van a actualizar los equipos de medición de luces para que los lúmenes sean los permitidos y se prohíban las bar lights sin cobertor, lo mismo que otras luces extras alteradas o las de fábrica. Estas son reemplazadas por bombillos de mayor brillantez (lúmenes) que dejan ciego al tránsito en sentido contrario, lo cual es un grave peligro.

Lo mismo pregunto en cuanto al exceso de ruido de las muflas de motos y camiones, si van a exigir los estándares internacionales dictados por el Ministerio ďe Salud.

Ricardo Sobrado Chaves, Curridabat

Cartas por WhatsApp Copiado!

