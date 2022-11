Cartas: Malas caras en hospital

El 22 de julio del 2019 me presenté en Oftalmología del Hospital San Rafael, pues un médico privado me indicó que debía hacerme exámenes. Me dieron la cita para este 1.° de diciembre a las 12:00 m.

Hace unos días, fui al hospital con el fin de verificar que todo estuviera bien, pero no había sistema. Al día siguiente, en la plataforma de servicios, me informaron de que la cita no aparecía. ¡Esperé tres años y medio! Además de eso, una secretaria malencarada que me atendió el 3 de noviembre, aproximadamente a las 2:15 p. m., con desidia, me confirmó que la cita no aparecía, dijo que esperara que me llamaran y que no me aseguraba que fueran a atenderme si me presentaba el 1.° de diciembre. Agregó que ella no podía hacer más, prácticamente me echó y me mandó a quejarme con la Contraloría de Servicios.

Acudí a la Contraloría, y me llevé otra sorpresa: estaban de vacaciones. El día 6 de noviembre les envié un mensaje por correo y nunca me contestaron. La secretaria del piso 3 alegó que tampoco podía hacer nada. Después de mostrar el comprobante firmado y sellado por ellos mismos, me ofreció otra cita para dentro de cuatro meses. El 23 de noviembre envié otro mensaje por correo y tampoco recibí respuesta. Se burlan del asegurado adulto mayor, lo obligan a ir varias veces y hacer filas, lo mandan de aquí para allá, le anulan la cita y nadie se hace responsable.

Jorge Chinchilla Aglietti, Alajuela

Ni viaje ni dinero Copiado!

Con la ilusión de ir a Dubái, confié en la agencia Global Asesora de Viajes CR. Pagué $2.500 y el viaje nunca se realizó. Debido a la pandemia se pospuso y la última respuesta fue que debo pagar un monto similar otra vez. Ya no responden llamadas ni mensajes. Las autoridades deben pronunciarse.

Juan F. Morales Moreno, San José

Ineficacia de los bots Copiado!

BAC Credomatic no volvió a emplear seres humanos en su centro de Servicio al Cliente y todas las consultas las responde un molesto robot en WhatsApp. Hablar con un agente es tarea imposible, porque, sin importar la opción seleccionada, vuelve a aparecer el menú, que por lo general no es útil ni aclara dudas específicas. La única solución es hacer fila o tomar una ficha en una sucursal, como en los viejos tiempos.

Lourdes Mora Vega, San José

Vacuna para hijo Copiado!

Desde marzo estoy tratando de que le apliquen la cuarta dosis de la vacuna contra la covid-19 a mi hijo adolescente. A una semana de que caduquen más de 400.000 dosis, Coopesana R. L., en sus Ebáis de San Francisco de Dos Ríos, rehúsa inocularlo, prefieren botar los frascos. ¿No tienen los adolescentes derecho a la protección de su salud? Urge ordenar la vacunación.

Cynthia Scott Vargas, San José

Tortura en TV Copiado!

Felices tiempos aquellos cuando uno podía escoger el canal. Ahora es una tortura: el único pone en la pantalla un enorme y feo letrero negro, escrito innecesariamente todo en mayúsculas, que obstaculiza la visión del escenario.

La transcripción gráfica es un desastre: atentado pleno contra el idioma y la paciencia e inteligencia del espectador. Y no hay manera de librarse del rótulo, que está sobrando. Señores del canal, líbrennos de tal suplicio y cumplan así con sus buenos deseos de ser útiles y de no perder audiencia.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Prueba de manejo Copiado!

¿Quién supervisa que se efectúe una evaluación justa en el Cosevi? Los mismos evaluadores. Quien revise las apelaciones debería ser un ente externo para garantizar la imparcialidad. Solicité una cita para la licencia de motociclista, pagué en junio y había espacio hasta octubre, solo en Nicoya. Vivo en San José, pero me trasladé hasta allá porque necesito el permiso para trabajar. Este no es el problema, sino la forma como se dan las cosas durante la prueba.

Perdí el examen a causa de una opinión subjetiva del evaluador, cuyo único apoyo técnico es su propia perspectiva y la de su compañero de trabajo, quien le sirve de testigo. Se nos da la “oportunidad” de reclamar la evaluación 24 horas después, y ellos tienen ocho días hábiles para contestar. La respuesta, por supuesto, es de otro compañero del evaluador en la misma sede. Cuando responden, la decisión es subjetiva, definitiva y dictatorial.

Según ellos, coloqué los pies para “impulsarme antes de entrar en la segunda fase de la prueba”, pero, curiosamente, en la nota que solicité, redactaron que fue en la maniobra en zigzag, lo cual no es cierto, pero ¿cómo lo pruebo, si debemos ingresar solos a la prueba y confiar en la honestidad de estas personas?

Jonathan Pacheco Ramos, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

