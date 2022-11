Cartas: Llamada a estar vigilantes

Leí con mucha atención la entrevista hecha por La Nación a Lorenzo Córdova Vianello, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, donde expresa cómo las democracias, sobre todo de América Latina, atraviesan uno de sus peores momentos y que Costa Rica no es la excepción, pues uno de los síntomas más preocupantes, en los que él se basa para decirlo, es la profunda división entre los habitantes, caldo de cultivo para el surgimiento de figuras que no se sabe si tienen un claro compromiso democrático.

Antes eran impensables los personajes con una mínima viabilidad política, y de repente surgen y prometen que ellos sí van a resolver, con mucha facilidad, grandes problemas del país, porque ellos sí son honestos y es muy sencillo hacerlo, porque supuestamente ellos sí saben cómo. La aparición de tales personajes es culpa de algunos gobiernos corruptos e incapaces de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y, en parte, del PAC, que incumplieron durante décadas sus promesas, hasta que el pueblo se cansó de las mentiras.

Veo con tristeza a mucha gente alabar al presidente Rodrigo Chaves y su equipo, y poco les importan estas señales que, con mucha preocupación, Córdova externó.

Gilbert Jiménez Barboza, Pozos de Santa Ana

Respuesta del TSE Copiado!

En respuesta a Habib Succar Guzmán (Cartas, 14/11/2022) indicamos que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por recomendación de su Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), otorgó el 7 de noviembre el premio Cátedra de la Democracia al Instituto Nacional Electoral (INE) de México, el cual fue recibido por su presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

La distinción se fundamentó en la prolífica actividad académica del INE mediante programas de cooperación horizontal, el impulso a la investigación comparada y el intercambio de conocimiento entre expertos electorales del continente, de los cuales nuestro país ha sido beneficiario durante muchos años.

En anteriores ocasiones se otorgó a importantes actores, como el Estado de la Nación, la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Tribunal Electoral de Panamá y el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, en España, y a las verificadoras de información #NoComaCuento y Doble Check.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

Sin internet Copiado!

El jueves, 10 de noviembre, al mediodía, reporté al ICE una falla en internet, pero no han venido a restablecer el servicio. Mis hijos están en teletrabajo y han debido pagar más de ¢10.000 diarios adicionales en telefonía. Volví a llamar el viernes y sábado al 1119, me dijeron que le darían prioridad a mi caso, pero sigo esperando. Necesitamos una pronta solución.

Iris Calvo Arias, San Pedro

Consumo de agua Copiado!

Agoté las posibilidades de reclamar a Acueductos y Alcantarillados (AyA) la errónea lectura del medidor de un apartamento que está desocupado. El último consumo estimado fue de cero metros cúbicos. Me disponía a pagar el mínimo y, sin razón alguna, me avisaron que la factura fue anulada y el monto ahora asciende a ¢8.579. Por más reclamos y dudas que uno tenga, no resuelven y, desafortunadamente, no hay otros proveedores. Existe gran confusión en el departamento de facturación.

Sandra Hernández Vanni, Goicoechea

Bonos verdes Copiado!

Coincido con José Soto Astorga: los países que más contaminan debieran compensar a los países emergentes por medio de bonos verdes, que se destinarían a financiar proyectos para producir energías limpias. Son diez las naciones más contaminadoras, y China es la principal. Europa vive en carne propia la reducción del caudal de los ríos, cada vez más innavegables, el derretimiento de las nieves, antes eternas, y el cambio climático, que incrementa el gasto en combustibles.

El cambio climático exige inversiones urgentes. Sería un alivio para Costa Rica que los principales acreedores (BID y FMI) acordaran canjear parte de la deuda por bonos verdes (financiados por las empresas contaminadoras) y así intensificar nuestra lucha contra las amenazas que sufre el medioambiente.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

