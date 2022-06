Cartas: Le sustrajeron $800

Hace dos meses fui víctima de estafa electrónica. El monto sustraído fue $800 y a la fecha Aeropost ha sido incapaz de darme una solución. Le dan largas a un supuesto estudio. No solo no me han devuelto el dinero, sino que me han hecho perder el tiempo pidiéndome información que está en sus registros.

Julio César Hidalgo Calderón, San José

Clienta desesperada Copiado!

Escribo nuevamente sobre mi caso porque sigue en análisis y sin respuesta del Banco Popular. Fui suspendida de mi trabajo debido a la pandemia, por lo que recurrí al auxilio ofrecido por el Banco durante seis meses.

Debo dos préstamos, uno en dólares y otro en colones. Antes de vencer el plazo, fui despedida con responsabilidad patronal, por lo que comencé el trámite para que mi póliza de desempleo cubriera las deudas.

Todo se complicó porque hicieron dos préstamos adicionales que el seguro no cubre. Han sido meses de enviar mensajes por correo electrónico sin recibir contestación, de llamadas sin atender y visitas presenciales a la sucursal en Curridabat. Estoy desesperada.

Carolina Navarro Jiménez, San José

Censo nacional Copiado!

Salí de mi casa en Cahuita en la mañana y había una calcomanía pegada en la puerta que daba fe de que había sido censada. Vi la misma calcomanía en las puertas de mis vecinos y les pregunté, pero al igual que yo dicen que nadie los ha visitado para el censo. Ojalá nuestro caso sea una excepción.

Rafael Cuevas Molina, Cahuita

Clubes Colón Copiado!

Escuché en las noticias que le negaron a Clubes Colón promocionar paquetes para visitar Qatar durante la Copa del Mundo. En buena hora, primero que cumplan con los clientes antiguos, a quienes nos deben el dinero.

El correo electrónico y los números de teléfono y de WhatsApp que están en su perfil en Facebook parece que ya no existen.

Tienen la osadía de decir que cuentan con solvencia económica para llevar grupos y a nosotros nos hacen esperar el tiempo que les place para cumplir con lo pactado.

Alicia María Molina Richmond, Cartago

Respuesta de la CGR Copiado!

En atención a la consulta de Rodolfo Alfaro, en “Cartas a la columna” del 28 de julio, conviene indicar que las decisiones sobre el régimen de empleo (contratación de personal, requisitos para los puestos, escogencia y remuneraciones) corresponden a la gestión administrativa y al control interno propio de toda la Administración Pública, no solo en la Asamblea Legislativa.

Esas decisiones son responsabilidad primaria de cada institución, de conformidad con el marco normativo y las valoraciones previas acerca de la oportunidad y conveniencia que resulten pertinentes para cada administración.

Mariela Azofeifa Olivares, jefa de Prensa de la CGR

Aportación ciudadana Copiado!

Viendo tanta lluvia me puse a pensar que cómo es posible que toda vaya a parar al mar, y luego, en verano, lloremos porque no tenemos agua. Empecé a buscarle solución, hasta llegar a la siguiente: por qué no construir un embalse en el río Virilla, en todo el recorrido que está a gran profundidad, formar un gran dique, posiblemente en Pavas.

Hay muchos afluentes o ríos hacia los cuales redirigir en la parte alta de la cordillera. Vale la pena hacer el estudio hidrológico, tenemos muy buenos profesionales. Es el único río que por su profundidad puede servir de embalse.

Leslie Anderson Beer, Moravia

Nuevos embajadores Copiado!

Es una tradición en la mayoría de los países designar en las embajadas a personas del mismo partido del presidente. No es un secreto que sea una manera de premiar a los que le ayudaron.

Esto no significa que a los nombrados les falte preparación o competencia para representar bien al país. En los casos referidos, dudo de que haya candidatos mejores.

Despedir a los nombrados por el presidente anterior y calificarlos de incompetentes no me parece justo. Es una lástima que con todo el trabajo que el presidente tiene se centre en este tipo de estrategias, que dicen más de él que de los reemplazados. No debe estar en campaña política.

Jean R. Redmond, Moravia

