Cartas: Lastre educativo

El día que se deroguen la Ley 4565 y la convención colectiva que favorece los intereses de los sindicatos que tanto daño le han hecho a la educación se eliminará el peor lastre de nuestro oscurantismo, el que durante décadas ha impedido que la educación sea de primer mundo como merece el país.

Álvaro E. Vallejo Fuentes, Heredia

Es inconcebible que las autoridades del Ministerio de Educación Pública planeen malgastar una donación de cuatro millones de dólares para efectuar, mediante un cuestionario, un censo o inventario para conocer las condiciones en que están los edificios donde funcionan 4.585 instituciones educativas públicas, junto con otras variables más.

El Departamento de Análisis Estadístico del MEP mantiene y analiza una gran cantidad de datos relacionados con múltiples y distintas variables sobre los centros educativos, con ayuda de los directores.

No es necesario desperdiciar tiempo y recursos si por medio de los funcionarios de esa oficina es posible efectuar el censo, especialmente, en cuanto a infraestructura, terrenos y recursos didácticos y tecnológicos. Urge un estudio rápido y práctico, pues en las cuentas de las juntas de educación y administrativas, ¢95.000 millones se desvalorizan.

Se necesita aplicar la lógica y el sentido común para tomar decisiones y acciones sensatas e inteligentes que ayuden a acabar con el apagón educativo que perjudica al estudiantado y, por ende, al país. Las decisiones equivocadas e ilógicas solo ayudarán a eternizar la oscuridad educacional.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Los ciudadanos sufrimos el abandono y consecuente deterioro de la estructura vial. Las autoridades del cuestionado Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no dan respuestas concretas, y las del jerarca es que no hay presupuesto y no se puede hacer más.

La situación es más crítica que nunca, y quienes gobiernan salen con dobles discursos. Los aumentos en el costo de vida son constantes y contradicen las promesas de hace pocos meses, cuando se hacía campaña para ganar votos. Es una decepción marcada e irreversible del pueblo con los políticos de turno.

Víctor Lindo Solano, San José

Estamos en una difícil encrucijada en lo referente a las carreteras seriamente dañadas y prontas a empeorar. El ministro de Obras Públicas y Transportes acertó con la solución, mas no con la estrategia: sobrepasar las fallas con puentes en uso.

Comprar nuevos o fabricarlos es engorroso. Pero hay puentes embodegados, listos para ser ensamblados por personal entrenado. ¿Por qué no pedir a Estados Unidos la donación de seis puentes, insignificantes para ellos?

No estamos pidiendo armas, que nos las darían gustosos. Somos tan grandes como ellos. Hemos dedicado nuestra historia a proteger la diversidad y los bosques que limpian la atmósfera. Sería un trueque, un favor entre vecinos.

Juan Carballo Cruz, San José

Procedimos a investigar y resolver el caso expuesto en la carta de Marcela Castro Barrantes (Cartas, 28 de setiembre). En BAC Credomatic apreciamos su retroalimentación, ya que nos permite identificar procesos de mejora.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic

Hizo bien la Sala Constitucional al dejar sin efecto la directriz de Joselyn Chacón, ministra de Salud, de obligar a los funcionarios a pedirle permiso para hablar con la prensa. En otras palabras, se le fue el puesto a la cabeza. El artículo 27 de la Constitución garantiza la libertad de petición en forma individual o colectiva ante cualquier funcionario y da derecho a todos los costarricenses de obtener pronta resolución. Debe obedecer y no tomarse atribuciones que no le competen.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.