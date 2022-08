Cartas: Lamentable servicio del 911

El jueves 11 de agosto llamé al servicio de emergencias 911 para mi tío que vive en Escazú centro. Los paramédicos llegaron rápidamente y lo atendieron. Nos recomendaron trasladarlo al hospital, pero él se negó. Aunque tratamos de convencerlo, no accedió.

Minutos después de haberse ido la ambulancia, logramos persuadirlo porque se complicó aún más. Volví a llamar y esta vez la operadora me negó el servicio aduciendo que él había rehusado en primera instancia. Traté de llevarlo por mi cuenta, pero estaba muy grave. Volví a llamar al 911 y la operadora me informó de que debía esperar mucho tiempo, pues la ambulancia se encontraba atendiendo otras emergencias.

Fui personalmente a la Cruz Roja de Escazú, y ahí estaban los paramédicos y dos unidades. Lo llevaron al Hospital San Juan de Dios, donde dos semanas después de estar en la UCI falleció. Muchas gracias a los paramédicos por su excelente atención y a la operadora que nos negó el servicio espero que le den mejores herramientas para la atención y fomentación de la empatía.

Óscar Sánchez Mora, Escazú

Demasiado tiempo para entrega de ahorros Copiado!

El mes pasado renuncié a Coopeande N.° 1. Si bien es cierto que las cooperativas fijan un plazo para devolver el ahorro del aporte al capital social, jamás imaginé que en el caso de Coopeande N.° 1 sería de 18 meses, como me lo indicaron durante el trámite. Será hasta enero del 2024 cuando reciba el dinero.

Ramón Soto Sanabria, San José

Compra de lentes Copiado!

El pasado mes de enero mi madre y yo adquirimos lentes en ópticas Visión en Limón. Los de ella no quedaron bien y tardaron mucho en reajustarlos. Los míos, más caros que los de ella, están rayados, no puedo usarlos, a pesar de limpiarlos solamente con la franela y el líquido que me dieron. Los llevé a revisar y dicen que no hay nada que hacer, pues la garantía era por tres meses.

Fanny Araica Wilson, Limón

Chofer insensible Copiado!

Ayer, nuevamente, en Gravilias de Desamparados, nuestras casas se inundaron. En plena emergencia, un chofer irresponsable, en un vehículo Toyota todoterreno, pasó a tal velocidad que originó un oleaje que superó el metro y medio de altura, lo que hizo que el agua sucia ingresara a las casas situadas en la calle del Colegio de Gravilias, incluso por las celosías. Personas tan insensibles y sin empatía causan mucho daño a la sociedad.

Gabriela Bustos Cascante, Gravilias

Caro sistema contable Copiado!

La puesta en práctica de la directriz de la Contabilidad Nacional, que obliga a todas las instituciones públicas a ajustarse a las normas internacionales de contabilidad, le ha costado mucho al erario en compra de sistemas que en ocasiones no funcionan, asesorías, consultorías y capacitaciones.

El gobierno debe instruir a la Contabilidad Nacional para que establezca uno solo para todo el Estado, y parar la sangría de dinero.

Luis Vargas Ulate, Heredia

Agradecimiento Copiado!

Fui víctima del hampa. Robaron un maletín y varios artículos deportivos que tenía en mi casa. Gracias a la buena actuación de los oficiales de la Fuerza Pública de San Pedro de Poás, el ladrón fue detenido y recuperé mis bienes.

El oficial Gustavo Ortiz Quesada se interesó en localizarme y entregarme todo. Agradezco su encomiable labor y los felicito por su excelente trabajo.

Guido G. Morera Castro, Alajuela

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.