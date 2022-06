Cartas: La vuelta de las presas

En Naranjo, el MOPT y la Municipalidad nunca han querido hacer nada, a pesar de las múltiples cartas que se les han mandado, para eliminar la llamada vuelta de las presas.

El problema se lo pasan unos a otros y hasta ahí llegan las quejas. Sufrimos debido a la enorme cantidad de furgones y otros vehículos pesados que atraviesan Naranjo diariamente hacia la zona norte.

Los choferes saben de lo que hablo. Los choques causados por los furgones se deben a que nadie actúa para impedir el estacionamiento de autos a ambos lados de la vía en la curva, y que detienen el tránsito hasta por 15 minutos unas cinco veces al día formando una cola de 300 metros aproximadamente.

¿Cuándo van a poner orden? Pintar una raya amarilla y que el Tránsito cumpla con su deber sería suficiente.

Gilberto Ruiz Vargas, Naranjo

Buscar la excelencia

Coincido con el comentario de Carmen Castro Salazar (Cartas, 8/6/2022) en cuanto a que ciertos diputados quieren que se entreguen títulos de bachiller sin que medie ningún tipo de pruebas académicas.

A los pobrecitos estudiantes les eliminaron los exámenes de bachillerato y ahora las pruebas FARO. Con decisiones de esta naturaleza, vamos a tener estudiantes mediocres, cuyo daño se verá reflejado en su futuro profesional.

Las pruebas de calidad y conocimiento son indispensables en toda actividad o proceso para lograr la excelencia, ya sea de personas o productos.

En lugar de eliminar pruebas académicas, deben enfocarse en mejorar los procesos de educación, la capacitación de profesores y el desarrollo de pruebas con criterios bien definidos, a fin de progresar y contar con profesionales aptos para los grandes retos del país. Debemos eliminar la mentalidad mediocre y el término pobrecitos que tanto nos perjudica.

Rafael Cob Prendas, San José

Falta de mantenimiento

El rótulo metálico del jardín que visité hace unos días en el camposanto La Piedad en Santo Domingo de Heredia fue retirado. Fui a la oficina administrativa y expuse mi queja. También, llamé a servicio al cliente. Una semana después, aún no lo habían colocado. Además, no hay vigilancia ni cámaras en las entradas. Es evidente la falta de mantenimiento.

Juan Carlos Iraheta Ruano

Tibás

Respuesta del BAC

Nos comunicamos telefónicamente con Adriana Bonilla Rodríguez (Cartas, 15/6/2022) y procedimos a revisar el caso expuesto en la nota. Le proporcionamos información necesaria para continuar el proceso de reclamación correspondiente ante el ente indicado. Agradecemos la oportunidad que nos brindó para aclarar su caso.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic

Felicitación

Felicito a nuestro presidente por ser tan claro y enfático ante los magistrados. Era hora de que alguien se lo dijera. Adelante, don Rodrigo, siga así.

Rodrigo García Zeledón, Montes de Oca

Pensión de expresidente

Después de cuatro años de arduo trabajo llevando las riendas del país, es de admirar que Carlos Alvarado renuncie a la pensión. Pero puede crear una fundación y ayudar a muchas familias que lo necesitan, en lugar de que se pierda en las arcas de un sistema que despilfarra tan fácilmente.

Percy Piedra Alfaro, San Isidro de Heredia

Revisión vehicular

Han pasado 20 años de la firma del contrato en monopolio con Riteve. Cinco gobiernos pasaron y todos aplicaron el laissez faire, laissez passer.

Para calcular las tarifas, Riteve sumó el costo de los terrenos a las nuevas edificaciones y lo amortizó a diez años. Luego, incorporó los gastos administrativos y una ganancia razonable. Al terminar el plazo, debía devolver los terrenos y edificaciones al Estado. No lo hizo. ¿Por qué?

Como el contrato se prorrogó, los activos fijos deberían estar a nombre del Estado y Riteve cobrar una tarifa muy baja, pues los activos fijos estaban amortizados. ¿Qué pasó? ¿Qué intereses, como en el caso del arroz, hay detrás? No sé.

El gobierno de Chaves va a ampliar el contrato por un corto plazo porque no hay salida. No podemos quedarnos sin revisión técnica. Las tarifas nuevas deben reducirse considerablemente, porque no hay amortización pendiente y el Estado debería cobrar un arrendamiento mensual.

Los funcionarios que no actuaron en defensa del Estado deben ser fuertemente castigados.

Guillermo Solórzano Picado, Goicoechea

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.