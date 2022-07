Cartas: Juicios en remoto

Leyendo las cartas enviadas a La Nación, me enteré de la queja del presidente de la Corte Suprema de Justicia sobre la falta de jueces en las zonas conflictivas. Mi propuesta es celebrar los juicios por videoconferencia, así evitarían contratar personal para que viva en la comunidad.

El juez estaría en cualquier parte del país, fuera o hasta en la casa, donde recibiría la misma información que en un debate presencial. Aumentaría la productividad de la judicatura al eliminar el traslado de la casa a los tribunales, se ahorrarían el show del traslado de los reos a los juzgados, el caos vial, el uso excesivo de recursos para custodiar a los sospechosos, el riesgo para todos los implicados y vecinos, etc. Espero ver la modernización de la forma de llevar a cabo los juicios, como en los países del primer mundo.

Randall García Chacón, San José

Auge del turismo

Costa Rica goza de una naturaleza paradisíaca, propicia para el turismo. Publicaciones del Reino Unido premian al país como el mayor destino emergente y una revista internacional señala que el país ofrece 7 de los 10 mejores resorts del área: “Este país centroamericano, donde el ‘pura vida’ es un saludo y una descripción de la cultura, se extiende desde el Caribe hasta el Pacífico, con bosques tropicales, selvas y playas”.

Rodolfo Lizano, del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), señaló la importancia de elevar y mantener el valor y la calidad del producto y fortalecer el posicionamiento internacional. En el primer trimestre del 2022 ingresaron $811 millones por turismo, un 219% superior al mismo período en el 2021, pero inferiores a los ingresos del 2019.

Para revitalizar el turismo deben ofrecer servicios de excelencia a los turistas de altos ingresos y al que busca calidad y precio, como el turista local. Medidas que permitan gozar de la naturaleza con seguridad y tranquilidad. Atender los problemas de carreteras y señalización, que obstaculizan el libre tránsito. Y es vital apoyar a las pequeñas y microempresas turísticas, con el fondo de avales que acaba de establecer Canatur con el BAC San José.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Compra de edificio

Qué horror, parece ficción. ¿Cómo autorizan la compra de un edificio obsoleto, de ocho pisos para 138 empleados? Es absurdo que deban invertir ¢1.100 millones para acondicionarlo. No tiene explicación tal derroche. Ni despidiendo sin responsabilidad patronal a los responsables se recuperaría algo.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Aumento salarial

El 1.° de julio del 2022 empezó a regir un aumento en los salarios mínimos, pero al consultar el sitio web del Ministerio de Trabajo y buscar la lista de salarios mínimos la última que se muestra data del 1.° de enero del 2022. ¿Cuándo piensa actualizarlo el Ministerio de Trabajo?

Clever Antonio Calderón Rojas, Uruca

Emprendimiento

En los centros de enseñanza se promueve el emprendimiento como concepto individualista. Conviene ampliarlo, promoverlo y enseñarlo como “yo doy trabajo”, ya que se ampliaría su carácter social y se contribuiría a combatir el desempleo y la informalidad.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Error bancario

Hace unos días hice una transferencia por Sinpe del Banco Nacional. Ellos, por error, realizaron dos. Aunque al presentar el reclamo aporté capturas de pantalla de mi teléfono celular, no me reintegraron el dinero porque aducen que, como se transfirió al Banco de Costa Rica, me corresponde a mí buscar al tercero y obligarlo a la devolución. Esa fue la respuesta de la Contraloría de Servicios.

Maynor Cascante Kopper, Tibás

