Cartas: IVM y ROP

Según la exposición de motivos en la Ley de Protección al Trabajador, la implementación del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) respondía a una previsión para que los trabajadores, en su jubilación, tuvieran un ingreso adicional ante una eventual insuficiencia en las pensiones de IVM.

Lamentablemente, las circunstancias actuales nos muestran que ni el IVM ni el ROP garantizan a los futuros jubilados la pensión “digna, concedida oportunamente y que ayude a satisfacer sus necesidades fundamentales” como lo dispone la Ley del Adulto Mayor.

Más lamentable resulta que estos problemas se abordan en términos de “sostenibilidad financiera” de los regímenes y limitándose al momento actual. No se repara en que un régimen puede ser muy sostenible otorgando pensiones mil o dos mil pesos y a los 70 o 75 años. Una discusión seria, como corresponde, debe incorporar la calidad de vida futura para cientos de miles de trabajadores que hoy cotizan. Hay una dimensión humana y social que no desvela a nadie.

Jorge Herrera

Alajuela

Eterna espera Copiado!

El jueves 20 de octubre, ingresé a emergencias de la clínica Jiménez Núñez, en Guadalupe, por una fuerte crisis de vómito y diarrea. Cuando me llaman de valoración, la doctora a cargo me pregunta que cuál es mi motivo, se lo indico y me quería enviar a respiración, que no tenía que ver con mi caso. Cuando le cuestiono por eso, me indica que vaya a la ventanilla para luego ser llamada. Las siete personas que esperaban conmigo fueron llamadas rapidísimo y yo seguía ahí, esperando. Como pude me levanté para preguntar qué pasaba conmigo, no pude aguantar más y me vomité. Hasta ese momento me atendieron, que lamentable. Deben de mejorar el servicio.

Erika Segura Escalante

Coronado

Sin devolución Copiado!

Recientemente, tuve varias compras no reconocidas desde mi cuenta bancaria del BAC. Inmediatamente notifiqué las transacciones fraudulentas al servicio al cliente mediante una llamada telefónica, por WhatsApp y me apersoné a una sucursal, donde me abrieron un caso para que iniciar la investigación y mis fondos fueron liberados temporalmente.

El 18 de octubre se me notificó que el reclamo no procede, sin brindarme ninguna razón, cierran la investigación y me quitan los fondos. Un día después, me quitaron los fondos por segunda vez, es decir, me quitaron dos veces los mismos montos.

Tras pasar por cuatro agentes de servicio al cliente, mandar un correo electrónico e incluso apersonarme a una sucursal y estar dos horas allí, ninguno me dio una resolución y no me devolvieron mi dinero.

Me parece que es una falta de respeto por parte del BAC, que le hagan perder el tiempo a sus clientes y que le quiten sus fondos injustificadamente.

Karen Tovar Parra

San José

Merecido honor Copiado!

En este mes se celebran 49 años de la Mutual de Alajuela, institución orgullo del país. Como usuario frecuente de Mutual del Norte (Alajuela), me llena de regocijo que el personal siempre me atiende con gran amabilidad. Esto genera una gran confianza y seguridad de que los fondos que uno deposita están bien custodiados.

Olman Bogantes Bogantes

Alajuela

Incofer sin respaldo Copiado!

El 23 de octubre, La Nación informó de que el Incofer perdió la grabación clave del Consejo Directivo, en la que se discutió el traspaso de propiedades en Limón, por un daño en el disco duro de computadora. Es inaceptable que en pleno 2022 no tengan un respaldo en la nube de toda la información de sus equipos.

Ricardo Brenes González

Guápiles, Pococí, Limón

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

