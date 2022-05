Cartas: Intento de estafa

Hace una semana efectué un trámite en la Municipalidad de Goicoechea, relacionado con una propiedad. Dos días después, un supuesto inspector me llamó por teléfono desde el lote. Al día siguiente, me envió un formulario con el logo de la Municipalidad. La persona tenía los datos exactos de mi propiedad. ¿Cómo se filtró la información? Yo no di información a nadie más, y quien se comunicó hablaba de modo convincente.

Eduardo Cambronero Vargas, Goicoechea

Precios inflados

El turista nacional ha tratado de ayudar a los empresarios costarricenses, pero los precios son excesivos. En Puntarenas, una pipa en el paseo de los Turistas cuesta ¢1.300 y en San José, ¢500. Un pescado frito con patacones y ensalada vale ¢3.500 en el Mercado Central y en Puntarenas, ¢10.000.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Elecciones universitarias

El Tribunal Electoral de la Universidad Técnica Nacional convocó elecciones el 25 de mayo, un proceso con carácter plebiscitario. Un acto que catalogo de jurídicamente inválido y éticamente inaceptable.

No puede realizarse porque no hay reglamento de procesos electorales y votaciones electrónicas, ni reglamento interno del Consejo Universitario, ni reglamento para referendos y plebiscitos, ni reglamento para congresos y asambleas universitarias.

Las reformas promovidas por el Consejo Universitario, decanos de sedes y el director ejecutivo del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa no fueron comunicadas ni consultadas a quienes integran la Asamblea Universitaria.

Luis G. Martínez Sandoval, San José

Esperanzado

Estoy a la expectativa de las promesas de campaña del nuevo gobierno. Reestructurar y modificar muchas cosas de la burocracia que benefician a unos pocos es muy difícil, especialmente, cuando hay que modificar las leyes.

El presidente prometió bajar los precios de los combustibles, la electricidad y el arroz. También espero una verdadera reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y otras instituciones caracterizadas por la duplicidad de funciones y pérdidas significativas. Anhelo que terminen de construir las carreteras.

Debe haber auditoría constante y supervisión de obras, ya que la lentitud en el pago de los contratados fue una de las causas del caso Cochinilla.

Espero que nada quede impune, como pasó con la trocha, el cemento chino y muchos otro escándalos de corrupción que siguen en investigación.

Arturo Brenes Gamboa, Cartago

Datos sensibles

El sábado 21 de mayo fuimos cuatro adultos a la Expoconstrucción, en Pedregal. Después de pagar el parqueo, la única opción para entrar al lugar donde se celebraba la actividad era descargando la aplicación CCC Eventos, para lo cual pedían digitar datos personales y de la tarjeta de crédito.

No había forma de pagar en efectivo o pasando la tarjeta por un datáfono. En las redes sociales no se informó al respecto. Deben tomarse medidas para resolverlo.

Manuel Ramírez Chaves, Goicoechea

Aumento de precios

Todo está subiendo: el dólar, los combustibles, los peajes, la electricidad, etc. Pero los salarios no. Por fortuna, el presidente prometió firmar un decreto para bajar los precios de los productos de la canasta básica y la luz.

Carlos Solís Chaves, San José

Desconocimiento

¿Cuándo van a aprender los políticos que su trabajo no les da autoridad para hablar sobre cualquier tema? Primero, Pilar Cisneros habló como economista sobre la condición financiera del país, lo cual después fue negado por los encargados de la economía.

Ahora, comenta negativamente sobre la vacuna, y contradice a los epidemiólogos y otros expertos en salud. Han muerto millones de personas debido a la covid-19, la mayoría de ellas no se vacunaron; sin embargo, muchos siguen consejos de gente en las redes sociales y de políticos sin preparación en la materia.

Afortunadamente, la mayoría respetamos las recomendaciones de los médicos y las estadísticas que explican el valor de vacunarse.

Jean Redmond, Moravia

