Cartas: Inquietantes actitudes

Estoy preocupado por las actitudes del presidente de la República, Rodrigo Chaves, quien hace lo que él dice, aunque sus razones no sean las más convenientes para el país. Dichosamente, tenemos mayoría de oposición en la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial fortalecido, que nunca van a permitir un gobierno totalitario y, mucho menos, que una persona a quien le di mi voto haga de una democracia lo que lamentablemente están sufriendo los hermanos venezolanos y nicaragüenses.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

José León Sánchez Copiado!

Hay escritores que nacen en cuna de oro, y difícilmente escribirán sobre la vida descarnada y desnuda. No fue el caso de José León Sánchez, reconocido como uno de los escritores más respetados de América Latina y otras latitudes. Recibió el Premio Magón, máximo galardón de las letras nacionales, una deuda que el país tenía con su talento; en el 2018, le dieron la Presea Nelson Mandela por su lucha en pro de los derechos humanos; y en el 2017 fue invitado de honor en la Feria del Libro de la India.

José León Sánchez se levantó como el ave fénix desde el más profundo y oscuro agujero, por encima de todas las vicisitudes; su obra es un solo e inmenso poema.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

Ejercitarse Copiado!

El Ministerio de Salud debería promocionar que hombres y mujeres de todas las edades hagan ejercicio; divulgar, explicar y enseñar las enormes ventajas de la actividad física, entre otras, la prevención de enfermedades y ahorros millonarios.

Jimmy Valverde Salas, Colonia Kennedy

Pérdidas en el ROP Copiado!

¿Cuándo van a poner rostro a los responsables de las pérdidas en nuestras pensiones complementarias? Advertidos de la burbuja financiera en la pospandemia, insistieron y permitieron inversiones en el extranjero, lo que ocasionó alzas en el dólar que nos golpearon doblemente. Y tienen la desfachatez de cobrarnos por administrar las pérdidas. Los responsables del descalabro deben irse.

Roberto Castillo Oreamuno, Heredia

Puente con huecos Copiado!

Tremendo huecos afloran en el carril izquierdo del puente sobre el río Tárcoles, en dirección hacia Jacó. El peligro acecha, pues no hay cómo esquivarlos cuando se va en el sentido contrario. Que no lamentemos una tragedia por falta de lógica y por no rellenar el pavimento.

Orlando Villalobos González, Santo Domingo

Director detenido Copiado!

Quien ocupe en estos tiempos la dirección de una escuela o colegio público debe ser modelo en el campo profesional, administrativo, ético y moral. Resulta imperdonable que el director de un colegio capitalino sea sospechoso de graves delitos durante el desempeño de su función.

La calidad del sistema educativo público se apoya en las bases curriculares y administrativas de las instituciones de educación primaria y secundaria. Por tal motivo, es necesario asignarles directores excelentes, con liderazgo y autoridad. Para esta vital tarea, el MEP debe corregir errores y cambiar procedimientos. Necesitamos directores con idoneidad académica, ética, moral y administrativa.

El Ministerio de Educación debe utilizar mecanismos más selectivos para nombrar funcionarios en los puestos de dirección y adoptar un procedimiento rápido y seguro para sacar del sistema a quienes, mediante actos indebidos, traicionan sus deberes y desprestigian al centro educativo a su cargo.

El “apagón educativo” no solo es de carácter académico y estudiantil, sino también administrativo, ético y moral.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Salir de la pobreza Copiado!

“Soy el mejor entrenador sobre la faz de la tierra”, “he salvado muchas economías emergentes y voy a sacar adelante a Costa Rica”, “el trabajo manual no saca de pobre a nadie”. Frases muy duras. El entrenador de España debe trabajar mucho para demostrar lo que dijo. Nuestro presidente tiene también mucho que hacer.

Si bien es cierto que difícilmente un jornalero, un policía, un chofer de bus, un taxista y cualquier otro que realice un trabajo manual honrado va a salir de pobre, sí puede con el sudor de su frente mejorar la condición económica de la familia. Conozco casos concretos de servidoras domésticas, recolectores municipales, zapateros, vendedores de lotería, etc. que a través de trabajos humildes, de sol a sol, costearon la educación a sus hijos y estos son profesionales exitosos que sacaron de la pobreza a sus progenitores. La señora de Purral vende empanadas mientras el hijo mayor va a la universidad.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

