Cartas: Ineficiencia municipal

La Municipalidad de Oreamuno ha cortado el agua en mi casa tres veces debido a errores en su sistema. Las dos primeras presenté mis recibos al día y la conectaron inmediatamente. Pero el jueves 28 de julio, no obstante el reclamo, no mostraron interés en ayudarme. Debí esperar 48 horas para la reconexión. Hablé con cajeros, auxiliares y hasta fontaneros, y la única persona que podía arreglar el problema en el sistema no estaba, según me dijeron.

Me mandaron al plantel municipal, a 800 metros, donde los trabajadores estaban almorzando. Uno tomó mis datos y de nuevo me dieron el correo electrónico de la persona que debe resolver la falla informática. Le escribí y me llamó. A las dos de la tarde, los trabajadores llegaron y me reclamaron el alboroto que causé, la regañada por su ineficiencia y su falta de humanidad, sin una gota de agua desde las 6 de la mañana. El viernes 29 de julio me presenté en la Municipalidad para constatar si ya estaba arreglado el asunto y ni siquiera aparecían mi nombre y número de abonado.

Dolores Rodríguez Mora, Cartago

Tarjeta de débito Copiado!

El BAC en Lindora carece de una lista impresa de requisitos oficiales para suministrar al cliente que pide una tarjeta de débito. Después de intentarlo en seis ocasiones, la burocracia bancaria por sétima ocasión le rechazó a un pequeño emprendedor la solicitud. Esta vez, en razón de un detalle que, en las seis visitas anteriores, nunca objetaron.

William Rivas Rojas, San José

Dos sugerencias Copiado!

Con respecto a la revisión técnica, sugiero al presidente Rodrigo Chaves que le asigne la tarea al Instituto Nacional de Aprendizaje (lNA) y a los colegios vocacionales, ya que en la administración anterior trabajaron exalumnos tanto en las líneas como en ventanillas. Así, estimulamos nuestra mano de obra calificada.

Otra sugerencia es con respecto a la crisis mundial de granos y alimentos. Debe poner al Ministerio de Agricultura y a la Universidad de Costa Rica, con ayuda de la Escuela de Agronomía, a hacer estudios de suelos para ponernos a producir trigo y otros, pues somos un país multiproductivo, que posee diferentes climas, suelos y tierras ociosas. Creo que ha llegado el momento de ponerlas a trabajar aunque sea para consumo nacional.

Hernán Granados Quesada, San Nicolás de Cartago

Vulnerabilidad bancaria Copiado!

Lamentablemente, al parecer es un hecho que hay gato casero y, aparentemente, de alto nivel. Una forma de identificarlos es determinando cuáles mandos medios dentro de los bancos se oponen a las innovaciones en ciberseguridad.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Cuenta sin protección Copiado!

Informé al Banco Nacional a cuáles países iría del 7 al 23 de julio. Cuando regresé, comprobé que me hicieron rebajas por ¢200.000 en pedidos de Uber. ¿Cómo es posible que el Banco, sabiendo que yo no estaba en Costa Rica, permitiera que mi tarjeta fuera usada indiscriminadamente?

Lamento las trabas establecidas por la institución para mandar por escrito la denuncia. Envían mensajes por correo que no se pueden abrir. Ni el empleado del Banco, a quien acudí para obtener ayuda, pudo abrirlo, tuvo que consultar a sus superiores. Es muy lamentable también como protegen nuestros ahorros.

Mario Monge Román, Desamparados

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.