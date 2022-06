Cartas: Indiferencia ante el dolor

Desde que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue hackeada y las autoridades informaron sobre los alcances del suceso, el presidente ejecutivo ha insistido en que las citas y la atención van a mantenerse.

Pero en el Centro Nacional para el Control del Dolor y Cuidados Paliativos no parece que sigan las indicaciones del jerarca, porque entregué una referencia presencialmente y hasta el momento no les es posible asignar una cita a una adulta mayor —mi mamá—. Alegan que no han restablecido los sistemas informáticos y no tienen notificación de medidas alternativas. ¿Son conscientes del dolor que sufren estas personas?

Eduardo Vargas Gómez, Nicoya

Ajuste en el diésel

Me parece justa la rebaja en el precio del diésel y que, consecuentemente, no se aumenten los pasajes de los autobuses, ni el reparto de mercaderías o fletes.

Pero ¿por qué subsidiar a millonarios y multimillonarios dueños de vehículos particulares de diésel? No es envidia, sino justicia. En la mayoría de los países desarrollados este combustible es más caro que la gasolina.

Gerardo Sandí Sandí, Escazú

Violencia y fútbol

El patriotismo va más allá de vestir la camiseta de la Selección y celebrar. Se trata de responsabilidad y respeto. Me causan pena los disturbios tras la clasificación, especialmente, por la violencia intrafamiliar.

Francella García Montiel, Santo Domingo de Heredia

Danny Hay

Danny Hay, entrenador del equipo de Nueva Zelanda, All Whites, no asimila la derrota contra Costa Rica y califica de “absolutamente atroz” la conducta del árbitro Mohamed Abdalá.

El equipo patrio y su entrenador, Luis Fernando Suárez, mandaron al mundo un contundente mensaje de que con ecuanimidad, tolerancia y respeto se ganan partidos.

Por otro lado, la conducta prepotente del entrenador de los Solo Blancos —que en su nombre refleja racismo— lo condujo a la derrota.

Ojalá Nueva Zelanda se dé cuenta del daño que el entrenador le ha ocasionado al equipo, pues, al contrario de Suárez, Hay inculcó un tipo de juego violento y menospreciativo hacia el contendiente, que lo condujo al resultado del que tanto despotrica.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Aumento salarial

El presidente, Rodrigo Chaves, decretó un aumento del salario base de ministros y viceministros. Tal acto es inconstitucional. Si bien el mandatario tiene la facultad constitucional de nombrar a dichos funcionarios, no la tiene para fijar salarios. La competencia es del Servicio Civil.

Un elemento esencial de la relación es el salario. El constituyente del 49 quiso impedir que grupos de interés o de presión fueran juez y parte en la fijación de sus salarios. El mandato constitucional incluye a los funcionarios sin excepción.

Los poderes del Estado, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría, las municipalidades y las instituciones autónomas y semiautónomas están bajo el imperio del artículo 191 de la carta magna.

Es preciso poner a derecho a las entidades. He aquí una buena agenda para la Asamblea Legislativa.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Respuesta del TSE

En respuesta a la consulta de Elvia N. Ureña Salazar (Cartas, 8/6/2022), sobre si procede una denuncia contra Eloy Mora de parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por el supuesto ocultamiento de información solicitada respecto al video del PLN, la cual fue entregada en fecha tardía, el TSE aclara que el día de la publicación de las declaraciones el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos incorporó las notas periodísticas en el expediente.

En el momento en que jurídicamente corresponda, la administración electoral valorará el actuar de Mora. Sin perjuicio de ello, es importante recordar que el TSE solo es competente para conocer de las faltas previstas en los artículos 286 a 294 del Código Electoral.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas del TSE

