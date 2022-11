Cartas: ¿Indemnización por la pandemia?

Quedé estupefacto al leer en este medio que el concesionario del aeropuerto Juan Santamaría pretende que los costarricenses le paguemos las pérdidas causadas por la pandemia.

¿Cuándo se ha visto que los costarricenses tengan que pagar una circunstancia impredecible porque con ella cayó la demanda? Todo el mundo tuvo pérdidas. Dejen sin efecto el contrato y vayamos a juicio internacional.

Si fueron dos años de pandemia, démosle dos años más de concesión para compensarlo, y nada más. ¿Cómo vamos a darle esa cantidad de dinero? ¿Qué culpa tiene el país? Necesitamos abogados que verdaderamente defiendan al país y no digan sí a todo lo que piden los concesionarios. Igual pasa en la ruta 27, que da lástima y no se exige que la mantengan como debe ser, y aun así cobran peajes.

Randall García Chacón, San José

Violencia vial Copiado!

A la propietaria del vehículo que este miércoles irrespetó una señal de alto en San Francisco de Dos Ríos cuando yo circulaba por el barrio en bicicleta, con derecho de vía, le recuerdo que manejar un vehículo es un privilegio y conlleva responsabilidades.

Tras mi reclamo, casi me atropella. “Para eso está el seguro, chavala”, me dijo. Resulta inconcebible que piense que una indemnización compensará lesiones o la vida de una persona. El seguro no es para fomentar la violencia en las carreteras.

Cynthia Scott Vargas, San José

Respuesta del BAC Copiado!

Nos comunicamos con Shirley Arias Lawrence (Cartas, 29 de octubre) y procedimos con la mayor brevedad a investigar y resolver el caso expuesto en su nota. Agradecemos la oportunidad que nos brindó.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic

Arbitrariedad Copiado!

Una parienta estaba de primera en la fila del Banco de Costa Rica en Plaza Mayor, el lunes a las 2:20 p. m., pero el guarda no la dejó pasar aduciendo que había mucha gente dentro. A sabiendas de que se atiende hasta las 3:30 p. m., se tomó atribuciones que no le corresponden.

La administración de la sucursal debe llamar a cuentas al funcionario, pues desconoce los reglamentos y los estrictos horarios de los bancos, que faltando cinco minutos para el cierre todavía deben dejar entrar a los clientes.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Agilidad en Contraloría de Servicios Copiado!

El martes, mi hija tenía una cita programada desde hacía más de año y medio, en Urología del Hospital Nacional de Niños. Me indicaron que la médica no estaba y por eso iban a atenderla el 11 de diciembre del 2023. Dada la condición de mi hija, era inaceptable. Recurrí a la Contraloría de Servicios, cuya responsable brinda un excelente trato, y ahí se me indicó cómo realizar la gestión para solicitar una cita de recargo y no de cupo.

En poco menos de una hora, me llamaron para que mi hija fuera atendida. El servicio del Dr. Benjamín Curling es de destacar, así como la amable atención de la secretaria y la oportuna respuesta de Gina Jiménez, responsable de la Contraloría de Servicios. El Hospital Nacional de Niños demostró una vez más la calidad humana que alberga y la eficiencia que lo caracteriza.

Candy Araya Calvo, Alajuelita

Noche de los Cristales Rotos Copiado!

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y Austria, comenzó la masacre de judíos ciudadanos inocentes por parte de los asesinos del servicio de inteligencia y seguridad, de la Gestapo y las juventudes hitlerianas.

Atacaron a la población y las sinagogas, quebraron cristales de negocios judíos (de ahí que se le denomine Noche de los Cristales Rotos), quemaron libros, mataron, arrestaron a más de 30.000 personas. Todo bajo la arenga de Goebbels, ideólogo asesino y despreciable ser del nazismo a ultranza.

La barbarie no tuvo límite hasta el final, a mediados de 1945. La tragedia instaurada contra el pueblo judío fue y sigue siendo inconmensurable. Es, sin duda, parte de la historia que no puede ni debe caer en el olvido. El mundo no debe olvidar la crueldad de las hordas asesinas del siglo XX, no pueden tener cabida en ningún rincón del planeta. Recordemos hoy y siempre la Kristallnacht. Rindo homenaje a las víctimas de esa noche.

Alberto Taliansky Levitzki, Pavas

