Cartas: Incumplimiento de Siman

El 18 de marzo de este año un camión de tiendas Siman colisionó contra mi vehículo. El día 14 de julio se dictó la sentencia judicial, y a la fecha la empresa no me ha pagado los daños. Esto me ha ocasionado una serie de perjuicios laborales, ya que sin el auto me resulta imposible ejercer las funciones propias de mi trabajo. Los he llamado y enviado mensajes por correo electrónico, pero no responden.

Diego Bermúdez Chaves, Curridabat

Decir que el folclor guanacaste es polo y ridículo —como se afirmó en un programa— es desconocer que las raíces son la base cultural de nuestra bella y enigmática provincia, que ha sabido acoger y divulgar el legado cultural como patrimonio.

¡Viva Guanacaste! Sus costumbres, tradiciones, formas de vestir, hablar, bailar y sus comidas, música, bombas, retahílas, leyendas y más son el conjunto de valores muy propios de la provincia.

Dora Quesada Vanegas, Abangares

El río Yangtsé, en China, se secó, y Pekín estuvo a oscuras a consecuencia de la falta de electricidad. Esta es una oportunidad para Costa Rica, para atraer a las grandes empresas ofreciéndoles un área industrial en las planicies del volcán Rincón de la Vieja, donde se produce energía geotérmica.

En estos momentos, en China y Europa, pasan penurias debido a la falta de energía o por los precios altísimos de la corriente. Es el momento de crear empleos de calidad en Guanacaste y que el gobierno pague sus deudas. Los ríos de aquí también podrían secarse y el ICE mejoraría sus finanzas si invierte más en energía geotérmica.

Leslie Anderson Beer, Moravia

Envié dos cartas al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) pidiendo explicaciones sobre mensajes cobrados sin consentimiento y para que instalen un sistema de alerta con el fin de evitar este tipo de abusos, pero no me contestan. Con base en el artículo 27 de la Constitución Política y la Ley 9097 que regula el derecho de petición, les solicito respuesta.

Lorena Campos Rodríguez, San José

La pasada propuesta del Partido Acción Ciudadana (PAC), de subir al 27,5% la tasa impositiva cuando los ingresos integrados superen los ¢29 millones al año es a todas luces ruinosa, el acicate perfecto para estimular la evasión, la informalidad y, por supuesto, el desencanto popular.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

En una calle de 300 metros, entre cuatro condominios, en tres años han destrozado la calle como 10 veces con maquinaria pesada, abriendo boquetes y entubando. No han podido corregir el problema.

Me gustaría que la Defensoría de los Habitantes o una diputada investigara el desperdicio de millones de millones en esa calle de 300 metros. Imagino los gastos cuando se trate de una carretera. Si de aquí a tres o más años no han solucionado el problema, el gasto de impuestos será mayor.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Se nos viene prometiendo desde hace varios meses que el precio del arroz va a bajar. Está bien, pero no es lo único que necesitamos comprar más barato. También, frijoles, verduras, carnes y sigue la lista. Deberían aprobar un subsidio, de manera que los productos de la canasta básica se mantengan estables mientras pasa la crisis, porque con solo arroz no vamos a sobrevivir.

Combatir la corrupción es muy bueno, pero no llenará los estómagos de gran cantidad de gente a la cual cada día se nos hace más difícil adquirir cierta clase de alimentos. Con respecto a esto, el presidente manifestó que poco se podía hacer.

Entonces no cumple su promesa de campaña, de que en sus primeros meses de gobierno el costo de vida iba a bajar. Es el gran problema con los políticos, que prometen muchas cosas para atraer votos y después todo se les olvida. Por eso, no es de extrañar el aumento en el número de personas que no quieren votar. Los grandes empresarios son los que salen ganando, a costa del hambre de miles de personas.

Rigoberto Mora Mora, Escazú

