Cartas: Hurto de objetos de metal en Calle Blancos

Desde hace varias semanas en el distrito de Calle Blancos, Goicoechea, los vecinos estamos preocupados por el hurto de estructuras metálicas.

Aunque creamos páginas en las redes sociales para informar y obtener más información sobre los sospechosos, hasta el momento, la única información obtenida es sobre sus modus operandi. Hemos presentado denuncias y exigimos un mejor patrullaje.

Tal parece que la cantidad de denuncias no son suficientes para que los policías locales tomen cartas en el asunto.

Fabián González Zumbado, Goicoechea

Mejorar el servicio

Exhorto a los encargados del supermercado Periféricos, en el Centro Comercial de Guadalupe, a brindar un mejor servicio. Las filas en las cajas son muy largas. Tienen cinco cajas y en ocasiones solo en dos atienden.

Si ya de por sí los productos son caros, pido que por lo menos respeten el tiempo del cliente.

Luis Baradín Mora, Goicoechea

Consumo de arroz

El arroz es el eje de la dieta costarricense. No es un alimento perfecto, pero los 130 gramos que se ingieren a diario se convierten en 462 calorías, que cubren el 23% de los requerimientos de un adulto promedio.

Todo el arroz que consumimos, nacional o importado, es sometido por ley a un proceso de fortificación con ácido fólico, vitaminas B1, B3 y B12, y selenio y zinc, micronutrientes que las encuestas nutricionales encuentran deficitarios. También se recomienda que se aumente la proporción de frijoles para mejorar la calidad de la proteína y consumir más frutas y verduras.

El precio del arroz debe ser regulado por el Estado para que prevalezca la salud de las familias de menos ingresos sobre los intereses de la complicada red que maneja el mercado interno y las importaciones del grano.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Vacunación

El presidente, Rodrigo Chaves, da muestras de un gobierno confrontativo con la sociedad al sostener una posición contraria a la vacunación obligatoria. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y especialistas en la materia afirman que la inoculación contra la enfermedad del coronavirus debe ser obligatoria.

En contraste, los dignatarios oficialistas dan prioridad a la autonomía de la voluntad individual: el que quiera vacunarse que se vacune y el que no no.

Olvidan que el derecho a la salud pública prevalece sobre la consideración personal. El derecho individual termina donde empieza el derecho de los demás. La voluntad de una persona no debe poner en riesgo de contagio a toda la comunidad.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Agradecimiento

Doy gracias al hospital San Vicente de Paúl porque durante mi estadía en Emergencias y, posteriormente, en Neurología, me brindaron una atención que cumple los más altos estándares internacionales. Todos se empeñaron en mi recuperación e hicieron de mi internamiento una experiencia confortable.

Un especial agradecimiento al personal de Enfermería, que, con su profesionalismo, amor y bondad, entregó todo y más para que me sintiera segura y protegida.

Martha Eugenia Salas Arce, Heredia

Préstamo del BAC

El día 22 de abril llamé al BAC Credomatic para preguntar el saldo de mi préstamo para cancelarlo. Me dieron el monto, y al día siguiente, en la sucursal de Limón, lo pagué.

Pero después, en la plataforma de servicios, me dijeron que quedaba una cantidad pendiente. Aduje que yo pagué lo indicado el día anterior y solicité la grabación de la llamada.

Me dieron el número de reclamo 1-32915478116. Pedí enviarme la grabación a la sucursal de Limón, pero la mandaron a la de Tibás; también pedí que me llamaran por teléfono, y me remitieron un correo electrónico.

Finalmente, a la sucursal de Limón llegó una grabación que no es la que yo solicité con nombre del empleado, fecha y hora.

Ningún representante del BAC se ha puesto en contacto conmigo, y, según ellos, se acerca la fecha en que debo pagar la cuota del préstamo porque, si no lo hago, estaré morosa.

Grettel Chaves Obando, Talamanca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.