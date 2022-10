Cartas: Huecos históricos

De la Ciudad de la Investigación, 100 metros al oeste, varios huecos llevan años y se agrandan debido a las lluvias. Parece que ni la Municipalidad, ni el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ni el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) los ven. Esos huecos son parte de la identidad de nuestras instituciones.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Póliza de vida

Tengo una póliza de vida contratada a la aseguradora del Banco Nacional y la prima la deducen de mi cuenta de ahorros. Desde marzo, les envío quejas por correo porque algunos meses no cobran las primas. La respuesta que me dan en Seguros Personales es que ya notificaron al responsable, pero yo quiero una solución definitiva y que los cobros los realicen mensualmente.

Clever A. Calderón Rojas, Uruca

Ayuda a tiempo

Muchas veces nos quejamos del mal servicio que nos dan a los asegurados en ciertas clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); sin embargo, en la Marcial Fallas, en Desamparados, el trato que recibo siempre es cordial, por ejemplo, por parte de Priscila Mesén Castillo, del despacho de recetas, quien solventó un problema ocasionado por un pequeño error. En cuestión de 10 minutos, me entregó los medicamentos. Se necesitan muchas Priscilas en ciertas clínicas para que verdaderamente se preocupen por los pacientes.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

Cobro de seguro

Solicité al BAC en junio la anulación de un seguro y en el corte de setiembre todavía aparece el cargo, aunque aducen que ya fue anulado. Debo pagar y seguir haciendo el trámite hasta que procedan a revertirlo porque, como escribió Néstor Cubillo el sábado 1.° de octubre, uno debe efectuar la totalidad del pago de contado.

Maritza Campos Montero, San Isidro de Coronado

Malla y charral

En la ruta 1, frente al Hospital México, lo que queda de la malla divisoria no aguanta un remiendo más y, para colmo, en varios tramos el matorral supera la altura del vehículo. Sin duda, alguien no hace su trabajo, pero nada pasa.

Rafael Hidalgo Barrantes, Heredia

Impunidad

No entiendo al Ministerio de Educación Pública (MEP), por qué protege a los pedófilos y corruptores de menores y deja a las víctimas desamparadas y confundidas al ver que su herida, quizá de por vida, es ignorada por quienes creyeron que eran educadores. A los ofensores se les premia con días libres pagados y se les reubica, como la Iglesia católica en el caso de los sacerdotes.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Agradecimiento

A causa de un quebranto de salud y por consejo familiar acudí al Ebáis en el centro de Tres Ríos, donde ampliaron la atención vespertina para emergencias. El trato, de principio a fin, fue excelente. El personal es comprometido, laborioso y muy profesional. Con el respaldo de un excelente equipo, brindan atención de calidad. Mis felicitaciones.

Milton González Castro, La Unión

Trámite estancado

La agencia de San Francisco de Heredia del BAC Credomatic no ha gestionado la exclusión del seguro de mi tarjeta de ahorros, no obstante haber hecho el trámite la primera semana de julio. Fui tres veces y no resuelven, pero el monto lo deducen automáticamente.

Víctor Manuel Lindo Solano, San Joaquín de Flores

Cartas por WhatsApp

