Cartas: Homicidas en la calle

El año 2022 cerró con la mayor cantidad de homicidios en la historia. Con gran dolor, quienes experimentamos la muerte de un familiar sabemos lo que se siente, ¿sabrán de este sentimiento los jueces?

No puede ser que cada día veamos en las noticias que detienen a un sospechoso de homicidio y luego anda libre porque le concedieron el beneficio, aunque haya sido condenado por otro delito igual. El Instituto de Seguridad y Criminología es el encargado de aprobar tales medidas. Me preguntó con base en qué parámetros. No necesitamos nuevas leyes, sino que se cumplan las vigentes y las condenas, y no otorguen descuentos ni beneficios.

Óscar Ugarte Soto, Desamparados

El tiempo pasa lentamente y ninguna institución comunica oficialmente cómo proceder para desmaterializar acciones de pequeños inversionistas. Muchos opinan y dicen “venga, este es el lugar indicado donde debe realizar el trámite”. El plazo, según el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) vence el 4 de abril.

No noto interés en apoyarnos, aunque según la Superintendencia de Valores los bancos y puestos de bolsa deberían brindar el servicio de custodia con una simplificación de trámites y servicios para los clientes con bajos montos de valores en custodia, que representan poco riesgo de legitimación de capitales.

Marvin Yglesias Molina, San José

Concuerdo con el comentario de Santana Esquivel (6/1/2023). Yo fui uno de los niños de primaria a los que a mediados de la década de los sesenta en Atenas, Alajuela, el Ministerio de Educación Pública (MEP) les daba permiso para ir a coger café. Qué alegría daba ganar unos colones para comprar ropa y otras cosas. Nos enseñaron desde pequeños a ganarnos el pan por lo menos en esa temporada del año. Hoy se habla de derechos y no de obligaciones.

Rigoberto Pérez Morales, San Francisco de Dos Ríos

En relación con el control de drogas y estupefacientes, considero que el gobierno debería aprovechar la revisión técnica para hacer chequeos con perros que detecten anomalías o portación de armas sin permiso, sobre todo, en las gavetas de los autobuses. Es tiempo de garantizar y también de prevenir más en beneficio de la seguridad ciudadana.

Ricardo Cedeño Vargas, Heredia

Me pregunto si a un juez le remuerde la conciencia después de que por no dictar una medida cautelar a una persona que tiene historial delictivo esta le quita la vida a otra o, en el mejor de los casos, la deja malherida por robarle alguna pertenencia.

¿Cómo es posible que el ciudadano decente y honrado deba cuidarse más de la cuenta porque la ley no es pronta ni cumplida y día tras día se siega la vida de inocentes y el delincuente anda libre en la calle?

Eduardo Chacón Salazar, Desamparados

