Cartas: Homenaje a ex primera dama

Los diputados costarricenses rindieron homenaje a la cantante Chavela Vargas, quien vivió más de la mitad de su vida en México. Considero que sería oportuno y merecido el mismo reconocimiento para la ex primera dama Marita del Carmen Camacho Quirós, viuda de Orlich, quien cumplirá 112 años en marzo. La comisión de la mujer de la Asamblea Legislativa debería tomar la iniciativa para honrar a esta longeva y distinguida costarricense.

Arturo Hernández Martínez, Jardines de Tibás

Bajos salarios Copiado!

Los tres poderes del Estado y la empresa privada son los responsables de que Costa Rica se empobrezca aceleradamente. Es hora de que los políticos se dediquen a dar soluciones y dejen de lado la politiquería. Dedíquense a trabajar en este problema, por el bien del país.

Jimmy Valverde Salas, Colonia Kennedy

Clienta sin apoyo Copiado!

He sido cliente de Credomatic durante más de 30 años, y en marzo fui víctima de fraude con mi tarjeta American Express. Puse la denuncia en la sucursal de Pavas porque tengo seguro contra robo, pero solo me reconocieron dos compras no efectuadas por mí. Rechazaron reembolsar el equivalente a ocho entradas por ¢90.000 cada una de un concierto vendido a través de Eticket, incluidas en la denuncia ante el OIJ.

He ido en múltiples ocasiones a preguntar y nadie sabe al respecto, solo me dan un nuevo número de gestión. El último es el 1-35161018418, aún sin respuesta, pues en Servicio al Cliente dicen que el trámite le corresponde a Fraudes, y según Fraudes es a Servicio al Cliente. Nadie soluciona el problema.

Lilliana Díaz Venegas, San Mateo

Solicita cambio de ejecutivo Copiado!

El BAC San José nos asignó un ejecutivo que atiende comercios afiliados, pero su trabajo no se corresponde con el mejor servicio al cliente del país. No nos han asignado ningún otro porque aducen que es el único que tienen en la zona. Necesitamos el cambio.

Michael Pérez Sánchez, Curridabat

Humildad es la clave Copiado!

Conversando con mi esposa, recordamos a los muchachos de la Selección Nacional que fue al Mundial Italia 90. Eran tan sencillos que en Italia les regalaron tacos y otros artículos deportivos porque los de los costarricenses no eran de buena calidad, y vean el gran papel que hicieron, todo con humildad.

A Brasil 2014, de la mano de un técnico conocedor, los muchachos sintieron el rigor de la disciplina, y vean qué gran hazaña lograron. Los jugadores que fueron a Catar gozan de exceso de comodidades y carecen de humildad. El resto, todos lo sabemos.

Olman Paut Mora, Alajuela

Marihuana recreativa Copiado!

Ya era hora de que instituciones independientes y entes académicos privados, como el OIJ, el IAFA, el Colegio de Médicos y la Academia de Medicina, se manifestaran contra el descabellado proyecto de la marihuana recreativa.

Está demostrado que el uso frecuente conduce a la drogadicción, con las consabidas consecuencias, como por ejemplo el doloroso síndrome de retirada o privación que exige tratamiento médico. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) todavía lucha contra el fumado en las clínicas de cesación y contra el alcoholismo.

Si no se para el pretendido proyecto para el uso de marihuana recreativa, tendremos a corto plazo clínicas de desmarihuanización pagadas por todos. Imaginemos a las personas que manejan al regreso de una reunión recreativa donde se ha consumido cannabis, con la razón obnubilada y lentitud en las respuestas: se sumarán a las ya abultadas cifras por accidentes de tránsito.

Orlando Morales Matamoros, Montes de Oca

Lenguaje técnico Copiado!

Como consumidor de seguros, estoy desamparado a causa de la doble moral bancaria. A la hora de solicitar un crédito, al cliente lo atiborran de información sumamente técnica, incomprensible para la mayoría, tanto la financiera como la relacionada con los seguros.

A los clientes nos hablan de las mejores opciones, sin sustento, pues quien lo dice es un oficial de crédito, no un profesional en aseguramiento, cuya empresa está casada con alguna aseguradora, y, para peores, cambian los términos del contrato sin consentimiento del comprador de la póliza, en contra de lo que establece la ley. La atención posterior al crédito que dan los bancos termina siendo complicadísima, cuando aparecen. ¿Y la Sugese?

Gerardo E. Cerdas Vásquez, Escazú

