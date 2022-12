Cartas: Hasta ¢3.000 más por la navideña

Me llamó la atención que la presidenta de la Junta de Protección Social (JPS), Esmeralda Britton González, se refiriera de manera muy ufana al avance en la venta del gordo navideño, pero lo más llamativo de su discurso es su instancia a denunciar la especulación, porque no pareciera que se tomen medidas al respecto. La invito a venir a Cartago, al costado norte del mercado y los alrededores de la botica García. Lo que vivimos los clientes desde hace varios años es un verdadero descaro, el excesivo cobro por fracción es un abuso que cometen los chanceros, sin excepción. Fijan un sobreprecio de ¢3.000 y hasta más a vista de todos.

Miguel Quirós Sáenz, Paraíso de Cartago

Leyendo en este medio de comunicación una y otra vez sobre las inundaciones en Desamparados de San José, me siento decepcionado de dos instituciones. La primera es la Municipalidad y la segunda, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

La primera no actúa y la segunda no solicita el uso de la hidrología y la hidráulica para solventar el problema para siempre. De no ser posible brindar la solución, por lo menos deberían seguir el ejemplo de lo que se hizo en las cercanías del estadio Alejandro Morera Soto y en el barrio La Agonía.

La Municipalidad de Alajuela colocó parrillas metálicas que cortan aguas de escorrentía en varias intersecciones y las desvía con dos tuberías de gran grosor hacia los ríos más cercanos aguas abajo.

Copiar no cuesta y es lo mínimo que se espera cuando a uno no se le ocurre nada para acabar con una situación que afecta a tanta gente año tras año. Como en varias cosas, en estos tiempos a nadie le importa que otros pierdan sus posesiones.

Randall García Chacón, San José

El presidente, Rodrigo Chaves, revisará el proyecto relacionado con la venta del Banco de Costa Rica (BCR) “para incorporar las opiniones” de quienes no aceptan lo que estiman es un mal negocio. Pero resulta que como la oposición se resume en “el BCR no se vende”, ¿qué cambios cosméticos podría hacerle para convencer a la mayoría legislativa?

Freddy Pacheco León, Heredia

Estoy completamente de acuerdo con el presidente, Rodrigo Chaves, en que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no tiene autonomía para ofrecer un aumento desmedido e inmoral con el dinero pagado por los costarricenses al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), porque existe un plan fiscal. La CCSS debe congelar tales aumentos salariales y los nombramientos en plazas innecesarias.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Los promotores de criptomonedas hicieron que muchas personas creyeran que era una oportunidad de hacer dinero fácilmente, pero estamos viendo que no era cierto y perdieron parte de su capital, o todo. Qué necesario es tener la malicia indígena, que llaman, para ver que no todo lo que brilla es oro. Lo triste es que la gente apostó todo, como en un casino.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Carlos Bastos sugirió una ley para salvar los fondos de pensiones. De manera respetuosa, voy a expresar mi opinión contraria: la solución es más fácil, si se abolen los regímenes existentes del sector público y se crea uno solo para todos los que acrediten derecho a esa prestación social, trabajadores particulares y del Estado. La seguridad social estará a salvo.

Requisitos iguales y simultáneos para todos: edad mínima, tiempo de servicio mínimo y cotizaciones mínimas. La legislación existente viola el artículo 33 de la Constitución que dice: “Todo hombre es igual ante la ley y no podrá hacerse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

