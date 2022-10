Cartas: Grave error bancario

El Banco de Costa Rica varió el monto de mi póliza sin informarme. Por el crédito de vivienda, me cobraron ¢133.647,47 en gastos administrativos, que según ellos dejaron de cobrar desde agosto del 2020. Por un error de la institución, me resulta imposible hacer el abono, puesto que no tenía el dinero presupuestado, lo que acarrea, además, costos por mora.

Rodolfo Li Pinel, Puntarenas

Huecos capitalinos Copiado!

¿Hasta cuándo deberemos soportar los peligrosos huecos y el estado deplorable de las aceras en San José, así como la pésima iluminación y la inseguridad? ¿Cómo es posible que la Municipalidad tenga la capital en estado lamentable? ¿En qué se van los impuestos?

Comprendo que es autónoma, pero la Controlaría debería escudriñar ingresos y gastos para determinar en qué se invierten los cuantiosos recursos e informar pública y profusamente a la ciudadanía.

No he visto en ninguna parte declaración alguna de un funcionario municipal que indique cómo se invierten nuestros impuestos y qué programas se ejecutan para dar solución a los graves problemas que afectan inclusive a los turistas. Los huecos en las calles son causa de graves accidentes y lesiones.

De vez en cuando rellenan con asfalto, pero dejan un incómodo montículo, que no constituye ni un paliativo para un enfermo comatoso.

José María Arce Espinach, San José

Técnica de mercadeo Copiado!

El Banco Promerica me ofreció gratis un seguro colectivo por un lapso de tres meses. El problema es que en el cuarto mes, si no deseo continuar, debo llamar e informarles. Es decir, se pretende imponer un cargo que no fue autorizado. Debería ser al revés.

José A. Grillo Rosania, San José

El sur sin agua Copiado!

Es muy difícil vivir sin agua y no debería ocurrir en un país donde el recurso abunda. Solo en los barrios del sur escasea. ¿Quién nos solucionará el problema? La defensora nos abandonó y el nuevo gobierno no resuelve.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ordenó a Acueductos y Alcantarillados (AyA) ponerle remedio en 30 días, pero no indicó el mes ni el año de cumplimiento, y eso fue hace mucho tiempo.

Vivimos al borde del infarto porque en cualquier momento nos aplicarán racionamientos de ocho horas durante tres días. No tenemos nada contra los trabajadores, porque ellos no planifican ni mandan, solo ejecutan. Posiblemente, la falla esté en la planificación, que muchas veces se realiza con la inspiración del momento. No es de recibo que si llueve a cántaros la población sea privada de un derecho humano.

Javier Quiros Morera, San José

Un minuto con el EDUS Copiado!

Envié un mensaje por correo electrónico, a las 6 a. m. del 27 de setiembre, a la directora del Ebáis de Rohrmoser 4, Laura Castro Niño, donde le pedí que me ayudara para que mi cita de las 10:15 a. m. se realizara por teléfono y no presencialmente, porque yo estaba con gripe. Nunca me contestó.

Así que el 5 de octubre intenté sacar otra cita por medio del EDUS, y a las 6:03 a. m. el sistema indicó que no quedaba ninguna. Volví a intentarlo el 4 de octubre a las 6 a. m. y, según el sistema, había cinco espacios disponibles, seleccioné 1, pero cuando fui a confirmar el espacio estaba tomado por alguien más.

Seleccioné las cuatro opciones restantes y sucedió lo mismo. ¿Cómo es posible que en menos de un minuto los únicos cinco espacios disponibles fueran tomados? Tendré que comprar mis medicamentos porque para eso necesito la consulta. Aparte de dar la receta, los médicos no tienen tiempo para nada más.

Sharon Soto León, Pavas

Marihuana recreativa Copiado!

Los diputados que voten a favor de la propuesta del gobierno para legalizar el uso de la marihuana deberán explicar a sus hijos y nietos las razones por las cuales apoyaron un proyecto perjudicial para la salud física y mental.

Eduardo Chacón Salazar, Desamparados

