Cartas: Graduados sin opciones

La UCR anunció que 60 estudiantes de Marina Civil, en la sede del Caribe, podrán graduarse, pero Costa Rica no es parte de la “lista blanca” de países miembros de la Organización Marítima Internacional, por lo que, de momento, la homologación “provisional” de nuestros títulos no posee la suficiente competencia probada internacionalmente.

Para nosotros, por tratarse de una carrera con proyección internacional, representa un gran reto de muchos años más por superar. Hay que tener presente que la “lista blanca” distingue a los países que establecen un cumplimiento pleno —no parcial ni provisional— del convenio sobre normas de formación y titulación de la gente de mar.

Floyd Peterkin Bennett, Limón

Contra viento y marea

Me uno a los comentarios de lectores de este periódico que han felicitado al gobierno saliente del presidente Carlos Alvarado. Le felicito por los logros obtenidos contra viento y marea.

En particular, resalto la eliminación de muchos pluses y privilegios instaurados por administraciones anteriores y resalto el manejo de la pandemia, que se hizo con conciencia, ecuanimidad y cuidado hacia la población bajo el liderazgo del ministro de Salud Daniel Salas.

Lo cierto es que nunca se puede quedar bien con todos, ni concretar todo en tan solo cuatro años, pero Alvarado comenzó a romper las estructuras de la política tradicional y la corrupción consolidadas durante décadas. Insto al presidente Rodrigo Chaves a seguir la misma ruta.

Wallace Schumacher Hanke, Montes de Oca

Agradecimiento

Como tantos otros ciudadanos, deseo manifestar mi profundo agradecimiento a Carlos Alvarado por la excelente gestión realizada durante su recién concluido mandato. Con firmeza y sabiduría, supo guiar nuestro destino, y la historia se lo reconocerá.

José F. Bonilla Ureña, Curridabat

Gobierno Alvarado

Mi sincero reconocimiento y agradecimiento al expresidente Carlos Alvarado por los bríos y valentía durante su gobierno, a pesar de la pandemia. Extiendo mi gratitud y respeto al Ing. Rodolfo Méndez Mata, quien cristalizó el proyecto de las rotondas de las Garantías Sociales, la Bandera y el Bicentenario, y otra infraestructura necesaria para el progreso.

Gran mérito para el Dr. Daniel Salas, ahora exministro de Salud, por las estrategias idóneas para contrarrestar la covid-19, y le deseo éxitos en la Organización Panamericana de la Salud.

Ruth González Arrieta, Montes de Oca

Filas en bancos

Es muy sencillo acabar con las filas en los bancos. Tomemos cartas en el asunto y se termina el negocio para los bancos y el dolor de cabeza de los usuarios.

Como nuestros abuelos, no depositemos el dinero. Está más seguro en nuestra casa, pague en efectivo, y santo remedio.

José J. Jiménez Quirós, Desamparados

Los días no son iguales

Todos los días pasa algo. Me levanto y respiro, camino de la cama al baño, me visto, desayuno y salgo al mundo. Todos los días no son iguales, del día a la noche hay diferencias, en la lejanía, en lo más cercano.

Guerra con bombas destructivas que continúan aniquilando nuestra poca esperanza humana. Pobreza extrema que no admite indiferencia ni maquillaje posible.

Todos los días pasa algo, aunque no todos se levantan y salen al mundo que les gustaría vivir. Es cuestión de aceptar que siempre habrá otro día, durante el cual uno se levanta y respira otra vez.

Gustavo Halsband Leveratto, Aranjuez

Cobros en dólares

En plena pandemia, cooperamos para sacar adelante el turismo nacional, pero ahora, cuando se nos hace casi imposible la recreación familiar en nuestro propio territorio, siguen cobrando en dólares, y los ciudadanos ganamos en colones.

Creo que es el momento de reconocer la solidaridad y bondad del buen pueblo. Muchos dicen que es mejor hacer turismo en Miami que en Costa Rica.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Coto a sindicatos

Carlos Alvarado puede irse con la frente en alto y la satisfacción de la labor cumplida. Como lo expuso en el reportaje de La Nación, “agarró el toro por los cuernos”, algo que muchos no habrían querido hacer para no perjudicar al partido político que los llevó al poder.

No le importó el costo, el cual fue evidente, le importó más su gran amor por Costa Rica e hizo lo que yo y muchos costarricenses esperábamos: límite a la fiesta orquestada por los sindicatos con fondos públicos y sus convenciones colectivas inmorales.

Espero que el nuevo presidente mantenga políticas que traigan prosperidad a la mayoría de nosotros.

Roberto Sáenz Elizondo, San José

