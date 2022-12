Cartas: Fuga de agua desde mayo del 2021

A Acueductos y Alcantarillados (AyA) no le preocupan las pérdidas de agua. Desde mayo del 2021 hay una fuga en el borde de la calle, tan visible que parece un manantial, sobre todo, cuando aumenta la presión en horas de menor consumo.

En varias ocasiones hemos reportado la avería, incluso fue publicada una carta a la columna el 17 de agosto de ese año. Los funcionarios del AyA la ven cuando efectúan la lectura del medidor, pero pareciera que al AyA no le importa perder agua de día y de noche. La fuga está a un par de metros del servicio 5361547, localización 5-003-008-001-02300-00800-001, en Cabo Velas, distrito del cantón de Santa Cruz.

Francisco Vico Martínez, Cartago

Transporte del INS

Con mucha anticipación, solicitamos al Instituto Nacional de Seguros (INS) el transporte hacia el aeropuerto para el 23 de diciembre para una familia de seis personas. El servicio fue confirmado pero no llegó. Nos indicaron por teléfono que lo cancelaron y que buscáramos cómo llegar. Me parece una irresponsabilidad que no avisaran con tiempo y nos informaran poco antes de salir de viaje.

Alexis Castro Arias, Tres Ríos

Raíz de la violencia

No puedo dejar pasar inadvertido el editorial del 23 de diciembre. El editorialista resumió lo expuesto por exjerarcas en materia de seguridad, lo que merece toda nuestra atención. El exministro de Seguridad Pública Gustavo Mata dice echar de menos el radar retirado de Guanacaste y lamenta otros que también están fuera de servicio. “Ya no tenemos ojos”, afirmó.

Sobre el primero, tómese en cuenta que fue colocado en el cerro más alto de la provincia, desde donde se ve el golfo de Nicoya, Puntarenas, Cabuya, Malpaís, Islita, Puerto Carrillo e incluso, con buenos binoculares, el lago de Nicaragua. La propiedad donde estaba colocado la donó Marcial Granados en la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier, ¿es cierto que pasó a manos de empresas privadas?

Ramón Montero Alvarado, Goicoechea

Caos en educación

Para tener más bachilleres, pero no los mejores, la solución populista e irresponsable es regalar los títulos sin ningún esfuerzo. Si estamos viviendo el peor oscurantismo educativo de nuestra historia, generado por sindicatos nocivos, educadores mal preparados que no son evaluados y el Ministerio de Educación sin rumbo, solo cabe esperar el caos que estamos viviendo. Antítesis de los educadores capaces y visionarios que sentaron las bases para guiar el país al desarrollo, un país secuestrado hoy por políticos ineptos.

Álvaro Vallejo Fuentes, Heredia

Autobuses viejos

Considero un positivo obsequio navideño la resolución de algunas alcaldías de oponerse a la ampliación de la vida útil de la flota autobusera. Es hora de que las comunidades reciban el apoyo de sus representantes y no esperen que la ineficiente Defensoría actúe. Redoblen esfuerzos para que la ciudadanía vuelva a creer en los políticos. La esperanza es que la totalidad de las municipalidades se unan a la iniciativa. He ahí el reto.

Milton González Castro, La Unión

Niño sin regalo

Compré para Navidad un funko a Tedi Hype CR para mi hijo de ocho años. Pagué el envío por medio de Correos de Costa Rica y no lo recibí. Mi hijo no tuvo su regalo.

Carlos González Sáenz, barrio Luján

Doble IVA

En mi última renta a Airbnb, la aplicación cobró el 13% por concepto del impuesto sobre el valor agregado (IVA). Adicionalmente, Scotiabank volvió a cargar el 13% del IVA. En este momento, ninguno de los dos se hace responsable por la doble aplicación del gravamen.

Néstor Cubillo Barrantes, Sabanilla de Montes de Oca

Agradecimiento

Doy gracias a Metrocoop por el buen servicio y trato que me dan, especialmente a tres choferes que son muy buenas personas con los adultos mayores. Son amables. Ojalá todos los choferes de la empresa fueran como ellos.

Mario Romero Orozco, Hatillo

Casas de clase media alta

La Nación, en un excelente reportaje, informó de que el impuesto sobre las casas de lujo no va a subir. Lo que cambia es la forma como se cobra: aumenta la base contributiva al extenderla a la clase media alta, lo que equivale a un incremento en la recaudación, ya que personas que anteriormente no lo pagaban tendrán que hacerlo o venderlas si les es imposible hacer frente a este tributo.

Mario Zamora Cordero, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

