Cartas: Frecuentes cortes de luz en Carmiol

Los vecinos de la urbanización Carmiol, en Sabanilla de Montes de Oca, estamos cansados de los frecuentes cortes de electricidad. En esta semana, sufrimos uno el martes y otro el jueves. En ambas ocasiones, nos quedamos más de tres horas sin corriente eléctrica, justamente en este tiempo, cuando mucha gente teletrabaja. ¿No le parece a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) que ya es hora de una revisión exhaustiva en la urbanización para ver qué está pasando y darnos el servicio de calidad que merecemos?

Linci Alfaro Madrigal, Montes de Oca

Lentes inservibles Copiado!

Tres meses atrás, aproximadamente, compré en Óptica Visión unos anteojos. Los usé durante 15 días y, debido a que fueron mal graduados, me resultó imposible ver con ellos. Los devolví para que los ajustaran, y me los entregaron con el mismo problema. No puedo usarlos ni trabajar con ellos porque no enfocan bien.

Karla Sandí Chinchilla, Desamparados

Vías peligrosas Copiado!

La tragedia en Cambronero, al igual que muchas otras, pudo haberse evitado. El que digan que fue un caso fortuito ya cansa. Nosotros pagamos impuestos muy altos para la conservación de las vías y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) hace la vista gorda. Sobran excusas. Es hora de presentar demandas penales y civiles.

Sobran funcionarios que se lavan las manos, empezando por el ministro. Sobran las carreteras nacionales sin mantenimiento y demarcación. Muchos adelantamientos en falso ocurren porque el conductor no sabe por donde va y los policías de tránsito están esperando para cobrar multas, especialmente, a extranjeros y choferes novatos.

¿Cuántos cruces carecen de señales verticales u horizontales y el conductor se detiene por instinto? Hay puentes por los que se debe circular en el carril contrario para no caer en uno de los descomunales huecos. No tapemos el sol con un dedo, la policía es feliz confeccionando boletas porque le significan ingresos frescos.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Contratación de directores Copiado!

Quien ocupe la dirección de una escuela o colegio público debe ser una persona ejemplar y sobresaliente en lo personal, técnico y administrativo.

Es tiempo de que el Ministerio de Educación Pública (MEP) aplique mecanismos más evaluativos y selectivos para contratar a funcionarios eficientes y buenos en los puestos de dirección institucional y, a la vez, que los procedimientos para despedir a quienes resultan deficientes sean rápidos.

El MEP debe erradicar la pésima costumbre administrativa de trasladar a otras instituciones a los directores conflictivos e irresponsables, en lugar de despedirlos, como pésima es la decisión de reubicarlos en una dirección regional frente a un escritorio, haciendo labores de oficina pero ganando el salario del puesto de donde fueron sacados.

La calidad del sistema educativo público germina en las bases escolares y colegiales. Por eso, es primordial asignarles directores ejemplares, con liderazgo y autoridad. En esta gran tarea, el MEP debe enmendar graves errores y tiene una enorme responsabilidad que cumplir ante el país. Necesitamos directores con idoneidad técnica, moral y administrativa.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.