Cartas: Fiasco con aguas negras

Hace unos días presenté una queja por el sistema de aguas negras en Puerto Viejo. Nunca me respondieron. Aquí estamos perdidos. No funciona el sistema de agua potable, pues a cada rato hay cortes del fluido. Ahora, hicieron un desastre con el sistema de aguas negras, construyeron una parte y lo dejaron tirado, nadie volvió a trabajar ahí. Y peor, quedaron huecos gigantes que se llenan de agua: perfectos nidos para la reproducción del dengue. No son huecos de medio metros, son de ocho metros. ¿Por qué empiezan proyectos que no son capaces de terminar?

Daniel Widmer

Puerto viejo, Limón

Retrato de Macaya Copiado!

Increíble la discusión sobre si Román Macaya merece un retrato o una fotografía en el salón de expresidentes de la CCSS, y sobre cuánto cuesta y quién lo pagará. Esta es una tradición de los últimos 69 años. Y, además, se cuestiona a la persona que lideró la inversión más grande en infraestructura, con fondos institucionales, en toda la historia de la Caja.

Macaya estableció, además, convenios internacionales de gran valor, hizo un protocolo de investigación y ni qué decir del manejo de la pandemia ocasionad por la covid-19, de la mano del hoy exministro de Salud, Daniel Salas. Si los cooperativistas no financian ese retrato, sugiero que soliciten contribuciones de los ciudadanos, ya que muchos con gusto lo harían.

Rodrigo Cabezas Moya

Belén, Heredia

Salario retenido Copiado!

El viernes 28 de agosto, como de costumbre, mi patrono depositó mi salario quincenal en la cuenta de la planilla en el BAC. Ese mismo día, estuve en las oficinas centrales, en San José, por una hora y media. Ahí me dijeron que mi cuenta estaba bloqueada y que la persona encargada de desbloquearla no estaba disponible. Hasta este lunes 31 de agosto, el BAC sigue reteniendo mi salario, de manera ilegal, y no me han dado una solución.

Pasé todo el fin de semana sin salario. No pude hacer frente a mis responsabilidades. No pude pagar el alquiler de mi casa, comprar comestibles ni cancelar los recibos de los servicios públicos. Me parece una injusticia, una falta de respeto.

Geiner Fonseca Segura

Desamparados

Solución para la DIE Copiado!

Nueve directores, en los últimos 15 años, han pasado por la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), del MEP. Al parecer, la alta rotación es motivada por el clima laboral, donde un diagnóstico describió a los 113 funcionarios que conforman esa dependencia, como “temerosos, conflictivos, despreocupados, sin compromiso y desmotivados”. Una solución definitiva y facilita: cierren esa área y tercericen el servicio.

Glen Rodríguez Solís

Santo Domingo, Heredia

Vacío legal Copiado!

En la página cinco de La Nación, del 1.° de noviembre, se anunció que la Asamblea Legislativa aprobó, por 48 votos a favor y tres en contra, mandar al archivo la solicitud hecha por la Contraloría General de la República para suspender, durante 25 días, al diputado liberacionista Gilberth Jiménez, por un hecho ocurrido en el año 2018, mientras se desempeñaba como alcalde de Desamparados.

Esa decisión se sustentó en la ausencia de una norma que permita sancionar a los diputados por hechos cometidos antes de llegar a Cuesta de Moras. Me saltan las siguientes reflexiones. ¿Cómo es posible que la Contraloría desconociese que su petición no podría prosperar por falta de una norma que la sustentara? Segundo, es apabullante y desmoralizante, por decir otra cosa, que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, indicara que “corroboró el vacío legal” señalado por la Sala Constitucional desde el 2008, sin agregar las acciones proactivas para subsanar esa laguna legal. Y tercero, ¿acaso no es obvio que mientras persista el vacío legal arriba citado, otros agentes políticos podrán actuar dolosa e impunemente?

Ezequías Cambronero Morera

Heredia

Cartas por WhatsApp Copiado!

