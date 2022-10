Cartas: Fallas eléctricas

En la calle 121 de San Miguel, ubicada en Escazú, son frecuentes las interrupciones del servicio eléctrico que provee la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Nos obligan a resetear la internet y se corre el riesgo de que se quemen los enseres. Sugiero a los funcionarios de la CNFL brindarme una respuesta sobre estas inconsistencias.

Carlos E. Aguilar Segura, Escazú

Pago retrasado Copiado!

El 2 de setiembre avisé al call center de Medismart porque me hicieron un cobro no autorizado. Me contestaron que en dos semanas harían el reembolso. Llamé otras tres veces para reclamar el reintegro y cada vez me indicaron otra fecha, pero nunca fue hecha la transferencia. Ya desesperada, debido a tanta informalidad, escribí una carta a través de WhatsApp y la respuesta fue “opción incorrecta”, nada más. Sigo esperando el reembolso.

Elke Hüttmann, Escazú

Alianza estratégica Copiado!

La misma celeridad y alianza que desplegaron las ministras de Educación y Salud para decretar el cuestionado “receso lluvioso” deberían utilizarla para intervenir y reparar los más de mil centros educativos que tienen orden sanitaria y cuyas infraestructuras avergüenzan a Costa Rica.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Próceres Copiado!

Con más de 50 años de residir en este bello país, puedo afirmar con propiedad que los dos últimos próceres fueron Calderón Guardia y Pepe Figueres. Está en manos del presidente, Rodrigo Chaves, alcanzarlos, igualarlos o incluso superarlos. Su proyecto sobre la marihuana es una pequeña muestra de que estamos en presencia de un hombre grande, un visionario, felicitaciones. No obstante, debe mejorar su relación con los medios, que son el reflejo de la vox populi.

Delano Coleman Raphael, San José

Contradicciones Copiado!

Les quitaron la ayuda a Ageco y al PANI, pero gastaron ¢6 millones en un vacilón. Criticaron al gobierno anterior por el secretismo de las vacunas, y el INS y otras instituciones guardan secretos. Hace cinco meses, las mascarillas no eran necesarias porque la pandemia era asunto superado, pero hoy son obligatorias en centro educativos y buses, mas no en estadios y centros de convenciones para reactivar la economía, esto no se aplica al Parque Viva.

Pregonamos al mundo ser un país verde; sin embargo, quieren que las chatarras que llamamos buses sigan recorriendo carreteras después de 15 años, así pretenden ayudar a los autobuseros en su recuperación económica, pero no dicen cómo garantizarán a los usuarios que estos buses tengan seguros. Por ejemplo, ahí tienen la tragedia de Cambronero.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Respuesta del BAC Copiado!

Procedimos a investigar el caso expuesto en la carta de Maritza Campos Montero (4 de octubre). En el BAC Credomatic apreciamos su retroalimentación porque nos permite identificar procesos de mejora.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic

Servicio del BCR Copiado!

En la sucursal del Banco de Costa Rica, ubicada en Plaza América, no dejan entrar a las personas aunque tengan una hora de estar en fila. A las 5:30 p. m., cierran y un guarda sale a repartir 20 fichas. Cerraron varias oficinas y promocionan el uso de medios electrónicos, pero muchos trámites exigen la presencialidad. Los cajeros multifuncionales rechazan billetes y no permiten depositar cheques, las transacciones de cambio o depósitos de cheques son posibles solo en las oficinas bancarias.

Sergio Díaz Méndez, San José

Revisión técnica Copiado!

Con bombos y platillos, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Cosevi anunciaron que a partir del 15 octubre la empresa alemana Dekra comenzaría la inspección técnica vehicular. No obstante, veo falta de compromiso del gobierno para restablecer el servicio, en perjuicio directo de la salud pública, a raíz del incremento en los accidentes de tránsito y la contaminación ambiental. Hasta cuándo nos seguirán dando atolillo con el dedo.

Mauricio Sáenz Vega, Vázquez de Coronado

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.