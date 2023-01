Cartas: Experiencia en Dekra

Fui a la revisión técnica de mi automóvil el 26 de enero, a las 12:15 p. m., en Alajuelita, agendada en línea sin ninguna dificultad. La cola comenzaba en la calle, en ambos sentidos, y se fue acortando con gran lentitud. No hay que bajarse del vehículo porque en la fila misma se paga, pero no deja de agregar un tiempo más a la espera.

El ambiente en la estación no es muy agradable, el proceso no es ni más expedito ni más meticuloso, ni el personal es más amable que antes. Cuando llegué al final de la cadena de proceso, me informaron de que la máquina que chequea la suspensión no había enviado el reporte. La solución: volver a dar toda la vuelta, y nada del inspector que solicité.

Explicación y excusa insatisfactorias, pronunciadas entre dientes. Una hora y 22 minutos en total. Ah, ¿y qué creen? Todo ese tiempo con el motor encendido y, al igual que el resto de los vehículos en la lenta fila, contaminando el ambiente, en una empresa que se supone “verde”.

Rodrigo Cedeño Gómez, Escazú

Menos construcciones Copiado!

Después de leer en este medio de comunicación los lamentos de los constructores a causa de la baja en la cantidad de obras, sugiero que ellos mismos aporten a la construcción de infraestructura que falta para proveer agua a las regiones donde los acueductos están saturados, pues el gobierno está quebrado.

Otro consejo es verlo como obras de responsabilidad social, como hizo en su momento Saret, que, al ver la necesidad de un puente peatonal, lo construyó enfrente de su empresa para la seguridad de sus propios trabajadores.

Para constituirnos en un país del primer mundo, debemos dejar de quejarnos tanto, ponernos a trabajar en solucionar los problemas por nuestra cuenta y no esperar que el gobierno lo haga todo, ya que no hay recursos o ya están comprometidos.

Randall García Chacón, Uruca

Respuesta de Claro Copiado!

Con respecto a la carta de Ernesto González Maltés, publicada el martes 24 de enero del 2023, titulada “Dos barrios sin internet”, informamos de que de inmediato revisamos el caso y le comunicamos que Claro mantiene la cobertura en la zona afectada. Nuestros técnicos están en el lugar revisando el correcto funcionamiento del servicio y analizando si requiere alguna mejora.

Andrés Oviedo Guzmán, gerente de Regulación e Interconexión de Claro

Seguros médicos Copiado!

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) debería permitir a los trabajadores independientes que tengan pólizas de seguros médicos presentarlas en la oficina de valoración de derechos en sus hospitales para cubrir los costos de las atenciones médicas.

Es el mismo procedimiento que se realiza en los hospitales privados y permitirá a cientos de miles de trabajadores independientes, que se ven en lamentables situaciones debido a deudas con la CCSS por concepto de atenciones médicas, tener derecho a la salud sin la necesidad de terminar con una deuda eterna con la seguridad social. Al mismo tiempo, la CCSS recibirá ingresos en lugar de asientos contables con cuentas por cobrar impagables.

Antonio Barzuna Thompson, Rohrmoser

Holocausto Copiado!

Cada año, el 27 de enero, la ONU rinde tributo a las víctimas del Holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos.

El 27 de enero se conmemora la liberación, en 1945, por las tropas soviéticas, del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. La fecha fue oficialmente proclamada en noviembre del 2005 como Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Cartas por WhatsApp Copiado!

