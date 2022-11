Cartas: Evaluación de docentes

El jueves 27 de octubre, en La Nación se volvió a hablar de escoger, yo diría evaluar, a los futuros docentes del MEP. El educador debe con su ejemplo, respetar y seguir las leyes. Me pregunto, ¿cómo evaluarán la posesión de un buen carácter, la paciencia, la responsabilidad, la comprensión y la humildad que un candidato a docente debe poseer? Espero que el MEP no solo tome en cuenta en su evaluación la sólida formación profesional, sino también sus aptitudes humanas y éticas.

Carlos Masís Acosta

Cartago

Listas de espera Copiado!

Que sucedería si la CCSS financiara parcialmente, con un 40% o 50%, las citas con especialistas, exámenes y cirugías que están en lista de espera, para que el asegurado lo realice de forma privada. Lógicamente costaría más al asegurado, quien ya paga su derecho al seguro, pero con esta opción podría resolver su mal o al menos la incertidumbre.

Con esta medida se disminuye, además, las listas de espera y quienes no pueden o no desean pagar también se beneficiarán, pues serán atendidos en menos tiempo. Así no habría que esperar años para que la CCSS construya más hospitales o compre equipo para lograr las cirugías y los exámenes requeridos por los asegurados. Les dejo la inquietud. Esta solución, por supuesto, debe ser temporal, la CCSS debe ofrecer los servicios que cobra.

Marco Antonio Duran Abarca

San José

Escáneres en puertos Copiado!

Señor presidente, Rodrigo Chaves, con todo respeto, me permito decirle que me parece que usted está iniciando bien su administración, poniendo las cosas en su lugar y con buenas ideas. Sin embargo, usted dijo que quería instalar escáneres en todos los puntos fronterizos para combatir el tráfico de drogas, que lo intentó siendo ministro de Hacienda y no lo dejaron, pero ahora, aparentemente, ni siquiera lo menciona, ¿perdió el interés, por qué?

Nosotros, los ticos, queremos que usted agarre fuerzas para que acelere la instalación y así, eliminar el trasiego de esas mercancías prohibidas.

Francisco Javier Murillo Castro

San José

ROP por la salud Copiado!

La entrega del 30% acumulado del ROP para el pago de dudas ayudaría a muchas personas a disminuir la tensión que tienen por cumplir con las deudas pendientes. Tensión que va en detrimento de la salud personal y familiar. Si bien el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante por disminuir la inflación, todavía tenemos en la cola el daño económico causado por la pandemia

Steven Nisman Buksztajn

San José

Concesión de buses Copiado!

Semanas atrás el país entero fue testigo de cómo los socios de la empresa Busetas Heredianas, que presta servicio entre San José y Heredia, se disputaban la concesión, incluso con grupos armados. El caos fue de tal magnitud que tuvo que intervenir la Fuerza Pública y el caso está siendo investigado por el OIJ. Esos hechos pusieron en riesgo a usuarios de la ruta y a los propios empleados de la empresa. Ministro Amador Jiménez y directores del Consejo de Transporte Público, ¿por qué tanta desidia y negligencia en el accionar de dicho aparato? ¿No hay un defensor de los usuarios en ese consejo? ¿Acaso no son las concesiones de transporte público del Estado?

Mauricio Sáenz Vega

Hatillo, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.