Cartas: Encogimiento papal

Querido Jorge, admirado compañero del tablón de futboleros, no sé qué fue lo que truncó tu ser. Me gustaría entender a este Jorge, devenido en la mayor autoridad del mundo católico. Sos el Papa, tu gente está sufriendo a manos de los dictadores nicaragüenses, que han secuestrado a tus subalternos y combatido cada una de las expresiones de la Curia de Nicaragua, y no he oído que hayas levantado tu voz para condenar tan nefasta y brutal agresión del régimen dictatorial de Daniel y Rosario.

Condenar no significa injerencia política. Condenar, querido Jorge, es defender y respaldar a tu pueblo, a tu gente, a los que sin descanso trabajan para la Iglesia, en el bienestar de todos y cada uno de los fieles. Levanta tu voz, hazte oír; eres, insisto, el Papa cristiano. Eres Francisco.

Alberto Taliansky Levitzki, Pavas

Horario reducido Copiado!

El sábado hice fila durante 45 minutos para ingresar a una sucursal del BAC con el propósito de actualizar el registro de beneficiarios de pensiones, y me indicaron que no se podía, ya que ese personal trabaja de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m.

Roy Ruiz Alvarado, Escazú

Consumo de marihuana Copiado!

Con respecto a la propuesta del presidente, Rodrigo Chaves, sobre el consumo de marihuana con fines recreativos, quiero recordarles que el cuerpo humano está diseñado para consumir aire, no humo.

En pocos años, colapsaría nuestro ya frágil sistema de salud por exceso de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), por mencionar una sola.

Queda a criterio de la población tomar las mejores decisiones, basadas en todo cuanto estudiaron en sus centros educativos y la formación que recibieron en el hogar.

Francella García Montiel, Heredia

Pensiones de exdiputados Copiado!

Es cierto que un pequeño grupo de exfuncionarios reciben pensiones millonarias que salen del erario, es decir, de los impuestos que pagamos todos. Esto causa indignación y disgusto en vista de que es una enorme desigualdad social.

Sin embargo, en el caso de los diputados, no todos gozan de ese privilegio. Es una reducida minoría, que en su momento se acogió a esa desigual ley antes de 1995 porque ese régimen especial fue eliminado en 1996.

El resto de los excongresistas, pensionados a la edad que les correspondía después de ese año, reciben pensiones que apenas alcanzan para comer y comprar los medicamentos que no da la Caja Costarricense de Seguro Social. Por tanto, es impropio generalizar y calificar a todos los exlegisladores de aprovechados.

Álvaro Chaves Sánchez, Heredia

Mascotas en restaurantes Copiado!

Me encanta ver a los perritos en los restaurantes acompañando a sus dueños. Recuerdo el refrán “quedé como la perrita del cura”, que se decía antes cuando a alguien le satisfacían los alimentos.

Surgió porque los curas andaban en todo momento con su perrito, y adondequiera que los invitaban tenían que dar de comer tanto al cura como a la mascota.

Ibeth Hernández Zumbado, San Isidro de Heredia

El tuteo Copiado!

El usted y el vos son la forma natural de los costarricenses para tratarnos. Tristemente, algunos comunicadores de medios importantes insisten en utilizar el tuteo. Tiene un tinte esnobista. Ser descendiente de extranjeros no es excusa.

Joaquín B. Masís Jiménez, Alajuela

Cartas por WhatsApp Copiado!

