Cartas: En defensa de la Sala IV

Yo considero que la Sala Constitucional es la más maravillosa de las instituciones del país. Sus resoluciones siempre están bien fundamentadas y resuelven asuntos de la mayor importancia en plazos apropiados. Yo la defiendo con toda decisión.

La libertad de prensa es fundamental en una democracia: La posición de la Sala IV es muy correcta, muy justa y oportuna. ¿Cuál es la dificultad de comprenderlo y aceptarlo?

Guillermo Malavassi Vargas

Curridabat

Desfase educativo Copiado!

Con frecuencia oímos hablar de apagón educativo, del receso lluvioso, de órdenes sanitarias, y otras problemáticas referidas al sistema educativo. Todas estas consideraciones son importantes para las autoridades, pero hay un aspecto que juzgo más significativo que los anteriormente mencionados.

Nuestro sistema educativo está desfasado y no responde a las necesidades del mundo actual, donde el concepto de riqueza se basa en el conocimiento. Es fundamental el bilingüismo, las habilidades blandas, el deporte y la cultura. Estas destrezas, entre otras, se aprenden en el aula.

No obstante, los recursos que da el país a la educación, ese aporte no se refleja en el alumnado porque los maestros no se han sabido adaptar a las circunstancias del mundo actual. Lamentablemente, los sindicatos se preocupan más por sus agremiados y no por resolver el apagón educativo que se vino a visibilizar con la pandemia.

Cecilia Esquivel Jiménez

Ciudad Cariari

Sin ningún derecho Copiado!

No estoy de acuerdo con el proyecto de ley que busca permitir el retiro de un 35% del ROP para pagar deudas. Si se aprueba ese plan, los que no optemos por retirar esos fondos nos veríamos afectados en nuestros rendimientos. ¿Con qué derecho terceros buscan beneficiar a irresponsables que no mantienen control sobre sus deudas? ¿Quién les dio permiso de jugar con mis fondos del ROP?

¿Por qué yo y muchos otros costarricenses responsables debemos pagar los platos rotos de otras personas que no han sabido administrar sus recursos? Solo espero que dicha iniciativa nunca llegue a ser ley de la República, pues no es posible que se afecte el capital de unos en nombre de reducir las deudas de otros.

Enrique Lépiz Coto

La Unión, Cartago

Triunfo de la democracia Copiado!

Los magistrados de la Sala IV reafirmaron que en este país existe la libertad de prensa, lo que es un gran ejemplo para el mundo entero. No se puede, ni se debe, tratar de doblar el brazo a la libertad de expresión responsable de nuestros medios informativos. Los intereses del país prevalecen antes que los personales, por lo que este es un fallo histórico. Los daños y perjuicios ocasionados deben ser asumidos personalmente por quienes se empeñaron en hacerle un daño al periódico La Nación.

Eduardo Chacón Salazar

Desamparados, San José

Orgullosa de mi pueblo Copiado!

En otros lugares las personas empuñan rifles y armas de alta gama para defender u obtener algún beneficio. En mi pueblo, Poás de Alajuela, empuñan palas, escobones y picos para reparar una carretera que beneficia tanto a locales como visitantes.

Me enorgullece ser parte de esta comunidad en donde, el empresario y el gobierno local aportan materiales y maquinaria y el vecino entrega su sudor mediante el trabajo noble y desinteresado, unidos en un solo objetivo, tanto hombres como mujeres y sin reclamos que, de todas maneras, no son atendidos por las autoridades correspondientes. Ejemplo tangible de que cuando se unen fuerzas lo que parecía imposible, se hace posible. Gracias a las personas que impulsaron esta iniciativa y muchas bendiciones a todos los que colaboraron.

Angelina Chaves Murillo

San Juan de Poás, Alajuela

Ocurrencia Copiado!

Vaya ocurrencia gestionar el benemeritazgo de doña Chavela Vargas. Si resucitara, nos lo pone de corbata. Ella desde hace muchísimos años no quería nada con nuestra patria, tengamos dignidad.

Michelle McCoy Garnier

Santa Ana

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas y tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez.