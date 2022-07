Cartas: Embellecer San Pablo

A propósito del aniversario número 61 del cantón de San Pablo de Heredia, me llama la atención que en mis 20 y más años de residir en él ningún gobierno local se haya preocupado por embellecer la entrada.

La calle principal está deteriorada desde hace años, no tiene aceras adecuadas y es tan ancha que hasta podrían construir un hermoso bulevar y colocar un letrero grande en la entrada para dar la bienvenida a la gente que visita la ciudad.

Todo alcalde se pondría una flor en el ojal si se preocupara por este pequeño detalle que se ve en otros países, que posiblemente hayan visitado. Todo es querer hacer del cantón un lugar agradable a la vista.

Yancy F. Méndez Arce, Heredia

El ministro de Obras Públicas y Transportes anunció un plan B para la inspección vehicular de no materializarse el permiso en precario que llevan adelante. Unos 49 mecánicos del MOPT de todo el país serían desplazados de sus funciones, que presumo carecen de capacitación profesional, y dejarán un sensible vacío, pues ya no brindarán mantenimiento a los propios equipos del Ministerio. Es una verdadera miopía.

Posición soberbia e intransigente de Amador. Recuérdese que la flota del país, automóviles, buses y motos, supera los dos millones.

Mauricio Sáenz Vega, Vázquez de Coronado

Resido en Condominios y Plaza Comercial del Río, en Brasil de Santa Ana. Soy usuario de silla de ruedas y la opción que tuve al trasladarme a este lugar fue en el tercer piso, confiado en que los servicios cumplirían con la calidad esperada.

Sin embargo, además de que el estacionamiento para personas con discapacidad está ubicado lejos de la entrada principal, los elevadores (marca ThyssenKrupp, que son importados y reciben mantenimiento de la empresa TK Elevator) se dañan casi todas las semanas, y en dos ocasiones he quedado encerrado por más de una hora, al igual que otros condóminos, lo que incluye a madres con niños en coche. Espero una real y pronta solución a este problema.

Federico Montero Mejía, Santa Ana

¿Por qué a los asesores del Ministerio de Educación Pública (MEP) los nombran de por vida una vez que les dan la plaza en propiedad? Si no mejoran ni fiscalizan la calidad de la educación, una vez en propiedad, no se puede hacer nada.

Creo que deben nombrarlos por un período de cuatro años y volver a las aulas. Igual pienso de los directores regionales y de una escuela o colegio. Deben saber cuáles son sus responsabilidades, sin necesidad de repetir sus obligaciones con otro gasto innecesario.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

El proyecto Agua para Guanacaste es una necesidad para la pampa y Costa Rica entera. Además del atractivo turístico que tendrá el lago artificial que se haría en la cuenca del río Piedras, no se pueden desdeñar las 16.000 hectáreas que serían regadas para favorecer la producción agropecuaria en más de 400 fincas, el abastecimiento de agua potable para cuando menos 60 Asadas de la bajura y el agua que urgentemente necesita el sector turístico para seguir desarrollándose.

Son millones de metros cúbicos que se están botando en el mar; se trata de acabar con el desperdicio y aprovecharla racionalmente.

Freddy Pacheco León, Heredia

El problema no es la competencia técnica de los empleados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), sino la moral de una institución que de solo nombrarla, inconscientemente, evoca corrupción. El reto del ministro es blindar éticamente a los mecánicos, lo cual es más complejo que la rocket science.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

