Cartas: Embajada de España

Mi pasaporte está a punto de caducar. Quise sacar una cita online para el trámite correspondiente. La Embajada de España exige, absolutamente para todo, una cita previa mediante su página web. Obediente, eso hice el 3 de octubre, pero no pude. Al día siguiente me quejé por correo. ¡Una semana después!, el 11 de octubre, me contestan que “el sistema de citas de la Embajada de España está en proceso de mantenimiento y renovación. Por lo tanto, debe estar pendiente a los cambios en nuestra página web para que pueda agendar su cita (…). Si usted requiere una cita de urgencia, favor contestar este correo explicando la situación y adjuntando los documentos de respaldo correspondientes”. ¡Anda, no jodáis! Pedro Sánchez ha descuartizado España y su imagen internacional, pero, al menos, tratad vosotros de salvar algo en esta orilla del charco.

