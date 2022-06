Cartas: El Tránsito pide que le hagan el trabajo

El 21 de mayo un muchacho en motocicleta colisionó con mi vehículo. Conducía ebrio y sin casco. Cuatro personas le ayudaron a sacar la motocicleta de debajo de mi auto y se la llevaron.

Yo tomé las fotografías y las adjunté cuando interpuse la denuncia ante el juzgado, el 30 de mayo. Les informé el nombre del conductor, el número de la placa y marca de la moto y que el muchacho se dio a la fuga.

Pero para seguir el caso, me solicitan la dirección exacta de la persona y el número telefónico. Creo que en la Dirección de Tránsito cuentan con más facilidades para obtener estos datos que yo. La institución debe hacer bien el trabajo.

Cristian Chavarría Solís, Aserrí

Cuatro proyectos

Hay cuatro obras de infraestructura de la administración Alvarado Quesada —algunas considerablemente encaminadas— que ilusionan, y que si el presidente, Rodrigo Chaves, decide incluirlas en su agenda constituiría un acierto. Me refiero al tren eléctrico metropolitano, la restauración del Teatro Nacional y el levantamiento de algunas estructuras complementarias, la Ciudad Gobierno en el sur de la capital y el tren eléctrico limonense de carga.

Son proyectos de gran envergadura y significación que, por donde quiera que se le mire muestran belleza en el paisaje, progreso, dinamismo, desarrollo, crecimiento, cultura, oportunidades, integración y optimismo; en síntesis, tractores y violines, y en el horizonte, un futuro luminoso y promisorio.

Carlos S. Córdoba Delgado, Heredia

Montos irregulares

Hace poco mi factura del celular ascendió a un monto fuera de lo normal. En el listado detecté 14 cobros de un portal deportivo Ko 3000 por un total de ¢3.530,94.

Reclamé y me lo rebajaron; sin embargo, no pudieron explicarme el porqué de tales cargos. Insistí en que cancelaran facturas de otras aplicaciones desconocidas. Aún espero la explicación.

Elke Hüttmann, Escazú

Fraude bancario por ¢20 millones

Hará unos cuatro años sustrajeron de mi cuenta de ahorros en el Banco Nacional (BN) ¢20 millones. Lo peor fue que quien me informó al respecto fue un funcionario del Banco de Costa Rica, porque el dinero fue trasladado a esa entidad.

El BN nunca reconoció nada. Caí en la maraña del OIJ y el Poder Judicial, y sigo esperando la resolución de alguna de las entidades involucradas.

Jorge Gutiérrez Cruz, San Rafael de Alajuela

Depósito retrasado

El 3 de mayo deposité a la empresa Muebles Facato S. A. el 50% de adelanto para la confección de dos sobres de granito. Una semana después me indicaron que, debido a problemas con el proveedor, no podían realizar el trabajo e iban a devolverme el dinero, pero han transcurrido tres semanas y no he recibido el depósito.

Iván Villalobos Ramírez, San José

Viacrucis financiero

Las entidades financieras, siguiendo directrices de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), solicitan documentos que justifican el origen del dinero para cumplir la ley.

Los usuarios del sistema invertimos en certificados y bonos o rotamos nuestro dinero en actividades financieras legales. Quince años después me piden un historial para la verificación de la procedencia de los fondos.

German Alfaro Murillo, Nicoya

