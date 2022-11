Cartas: EDUS le envía mensaje a correo inactivo

He tratado de restablecer la contraseña para acceder al EDUS y no es posible porque el sistema me envía el mensaje a una dirección que ya no utilizo. Para hallar solución, fui a la Clínica Clorito Picado, donde actualizaron mis datos y llamé en varias ocasiones a la línea 905-225-2000 para obtener asistencia, pero luego de esperar unos minutos, una grabación indica que “todos los agentes se encuentran ocupados”. ¿Es este el servicio que recibimos las personas que cada mes pagamos puntualmente el seguro social?

Xiomara Gayle Brown, barrio México

Partido frustrado Copiado!

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, firmó un contrato con una empresa privada para realizar un partido amistoso entre las Selecciones de Costa Rica e Irak. La empresa le ofreció no sellar los pasaportes de la delegación ni al entrar ni al salir de Irak. El partido no se celebró porque las autoridades iraquíes no permitieron entrar sin el sello en los pasaportes.

Es imperdonable que el máximo jerarca de la Fedefútbol haya firmado una cláusula ilícita aceptando violar las leyes migratorias. El sellado de pasaportes es ley universal. Una exoneración de ese deber no puede concederla ni el mismo gobernante si previamente no se reforma la ley. Ahora la Federación tendrá que indemnizar a la de Irak por los perjuicios.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Agradecimiento Copiado!

Nuestro más sincero agradecimiento a la Dra. Villalta, a la enfermera Deinier y demás personal de Visita Domiciliar de la Clínica Clorito Picado por el cariño, atención y dedicación a nuestra querida Lali. Dios las bendiga.

Ana Ligia Naranjo Solís, barrio México

Narración de partidos Copiado!

Ver el campeonato mundial por TV es agradable, pero escuchar a los narradores es un suplicio. La televisora que transmite por señal abierta y cable no tiene un productor de deportes. Tanto el narrador de Teletica como el de TD Más nos dicen a la audiencia lo que estamos viendo y agregan lo que piensan, que muchas veces no concuerda con lo que piensa quien está viendo.

Jorge A. Salazar Navarro, Heredia

Seguro sin beneficio Copiado!

Desde el 2014 hasta hace menos de un mes la empresa Adisa y Credomatic me cobraron un seguro llamado renta alimentaria. Durante ese lapso, no hice uso de ninguno de sus servicios ni obtuve ganancia por la póliza. La semana anterior llamé para ver si me devolvían el dinero que me dedujeron durante más de ocho años y me contestaron con un no. Pregunté si mi familia recibirá el dinero cuando yo fallezca, y tampoco se puede porque cancelé el contrato. Por tanto, se dejarán el dinero. Pedí copia del documento y después de cinco días hábiles no me la han entregado.

Alejandro Campos Chacón, Cartago

Transparencia Copiado!

La importancia de la transparencia en los contratos públicos queda en evidencia porque ha habido pago de sobornos y despilfarro de dinero público en este tipo de pactos o convenios en el pasado. El presidente, Rodrigo Chaves, quien ahora cambia lo que decía en la campaña electoral, debe recordar cuál fue la causa de la caída de dos expresidentes. Por dos contratos grandes (de equipo médico y teléfonos) obtuvieron “su parte” de la ganancia.

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

Valor de los bienes Copiado!

Oyendo al diputado Eli Feinzaig acerca de que solamente en Costa Rica el vehículo cuanto más viejo, más valor adquiere, sugiero hacer el mismo análisis en lo concerniente a las edificaciones, ya que la Municipalidad de San José sube los impuestos anualmente en lugar de bajarlos, que sería lo más lógico. La Municipalidad se enriquece cada día y al alcalde Johnny Araya no le ha importado.

Rafael Zamora Bonilla, San José

Cartas por WhatsApp Copiado!

