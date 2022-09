Cartas: Duró menos de tres años

Hace muy pocos años, una parte de la carretera hacia Cartago, en la cuesta del Fierro y en el Alto de Ochomogo, fue reparada con concreto. No han pasado ni tres años y está en proceso acelerado de destrucción. En la pista Florencio del Castillo, frente a la parada de Santiago, 100 metros antes del peaje, colocaron vallas de concreto y los buses se detienen en la autopista. Espero que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tome cartas en esto.

Luis Anselmo Solano Vargas, Cartago

Injusticia en el MEP Copiado!

Durante nueve años, he trabajado en el Ministerio de Educación Pública (MEP) de forma interina. Siempre hice mi mayor esfuerzo y laboré con dedicación como auxiliar administrativa en un colegio de Moravia.

De un pronto a otro, me enteré, de manera verbal, que el próximo 2 de octubre quedaré desempleada, sin que el Ministerio me otorgue un preaviso y ni siquiera una nota formal del cese. No obstante, si de mi parte hubiera surgido una renuncia, se me exigiría dar el preaviso, es decir, lo que mi patrono no me brinda ahora.

Es momento de que los interinos del MEP no seamos tratados como trabajadores de segunda clase ni se nos descarte sin mayores consideraciones, oportunidades y derechos.

Evelyn Álvarez Rodríguez, Vázquez de Coronado

Venta del BCR Copiado!

Con activos totales por ¢7,2 billones, el gobierno le pone precio de ¢1,2 billones al BCR. Creo que los ciudadanos merecemos una mejor explicación del porqué de la propuesta de vender el Banco a ese valor, que a todas luces parece oferta de Viernes Negro.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Lenta devolución Copiado!

El mes pasado en el Hospital Metropolitano de Pozos de Santa Ana me debitaron más dinero aduciendo que era por si los gastos médicos aumentaban. Quien me atendió me aseguró que en un máximo de 48 horas me iban a reintegrar el dinero. Ahora dicen que debo esperar 45 días.

Carlos Aguilar Segura, Escazú

Marihuana recreativa Copiado!

La marihuana es una droga causante de drogadicción, y la drogadicción está considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) una enfermedad crónica e incurable que altera tres áreas del cerebro que tienen que ver con la memoria, el aprendizaje y el razonamiento, fundamentales, sobre todo en los jóvenes, para aprender, escoger una carrera o un oficio, emprender un proyecto de vida, etc. Por todo lo anterior, considero un gran error legalizar el uso recreativo de esta droga.

Gladys Moreno Mora, Escazú

Maleza en pista Copiado!

En la autopista General Cañas, en días recientes, colocaron banderas de Costa Rica para celebrar el Mes de la Patria. Para este trabajo, debieron pasar por encima del charral que hay en la línea central de la carretera.

Habría sido mejor destinar los recursos a mejorar el aspecto de la vía, ya que, además de que es un problema de ornato, también lo es de seguridad, pues el monte está tan crecido que se puede meter por la ventana de los vehículos. Es necesario establecer prioridades en el gasto público.

Juan Diego Cubillo Vargas, Zarcero

Terrible estado Copiado!

¿Quiénes son los responsables de las calles en Alajuela centro? Por dondequiera que se transite, están terriblemente deterioradas. ¿A quién le corresponde atender esta situación ? ¿Cuánto tiempo más deberemos esperar los alajuelenses para ver una mejoría? No esperen que sucedan accidentes para apurarse a efectuar las reparaciones.

Dora Varela Herrera, Alajuela

Comparación Copiado!

Las comparaciones a veces son necesarias. Tal es el caso en el Ministerio de Salud. Los costarricenses tuvimos en el doctor Salas un ministro ejemplar, médico cirujano, epidemiólogo, con diplomado en Gerencia de Proyectos y maestría en Salud Pública.

Pero sobre todas sus calificaciones, contamos con un hombre de cualidades sobresalientes, que hoy brillan por su ausencia. Siempre respetuoso de la ciudadanía, fue guiado en todo momento por criterios acertados y fundamentados en su sólida preparación profesional. Doctor Salas, Costa Rica le agradece y extraña su presencia.

Amalia Montero Mejía, Escazú

