Cartas: Dos TAC perdidos

El 25 de enero del 2021 me hicieron un TAC de la columna, en el hospital Calderón Guardia. Meses después, fui por el resultado y no apareció. La médica de rehabilitación de la clínica Carlos Durán me dio una referencia para que lo repitieran, y así lo hicieron el 3 de marzo del 2022. La semana pasada fui por el resultado y tampoco aparece, se escudan en la historia del hackeo.

Me pregunto cómo hacían antes, cuando no existía el EDUS. Además, las citas las dan para ir muchos meses después, y cuanto más pasa el tiempo, mayor es el dolor de columna.

Georgina Víquez Faith, San Sebastián

Problemas en Liberia Copiado!

No puede ser que en mi querida Ciudad Blanca, capital de Guanacaste, las calles y aceras estén agrietadas y con huecos. La Junta Vial cantonal tenía ¢1.662 millones y gastó ¢350 millones hasta mayo en el relleno de huecos que son parches de diferentes colores.

En cuanto a las aceras, deben exigir a los propietarios cumplir con el artículo 84 del Código Municipal. Si no, repararlas y cobrar, pues cuentan con dinero suficiente para ello y otras cosas de las entradas corrientes y del aeropuerto.

Hacen falta tapas en las alcantarillas porque abiertas representan un peligro. Los choferes se estacionan donde está prohibido y frente a hidrantes y garajes, y no respetan los altos. Otro problema son las casas sin canoas y bajantes, porque las aguas pluviales caen sobre las aceras. Hay cantidad de lotes sin cercar y enmontados. En muchos negocios, colocan parlantes enfrente para publicitar artículos. Y, para cerrar, alcohólicos duermen frente a la Municipalidad en horas laborables. Al gobierno local le corresponde atender estos asuntos con ayuda del Ministerio de Salud, la Policía de Tránsito y la Fuerza Pública.

Henry Darcia Álvarez, Liberia

Salud mental Copiado!

Para conservar la salud mental debemos disfrutar plenamente de lo que hacemos bien, en lo que nos va mejor y es inquebrantablemente bueno. Con base en esta premisa, conviene dialogar con los jóvenes, identificar con ellos las áreas en las que sus resultados son positivos, resaltar su buen quehacer y motivarlos a continuar cosechando excelentes frutos.

Poner límites como recetas es superado utilizando la participación en el mejoramiento propio y comunal. El disfrute produce salud mental.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Hurtos en Manzanillo Copiado!

El martes 27 de setiembre mi esposa y yo fuimos víctimas de hurto en la playa conocida como Pablo Mena, en el Refugio de Vida Silvestre de Manzanillo, en Limón. Nos robaron las pertenencias que teníamos sobre la arena.

Según se nos informó, es una situación recurrente contra turistas extranjeros y nacionales, pero no se toman medidas de seguridad para contrarrestar o evitar que persista un problema que repercute negativamente en esta hermosa provincia.

Víctor Julio Hidalgo Oviedo, San José

Elecciones en Italia Copiado!

Giorgia Meloni ganó, pero la lectura bien hecha debe considerar la abstención del 50% del padrón electoral, es decir, claramente, la futura primera ministra obtuvo poco más del 21% de los votos del electorado.

Ciertamente, gobernará en minoría y con las alianzas que consiga. Las izquierdas sufren un fuerte golpe en su credibilidad. Para Italia, el reto es repensar para no regresar fatídicamente a la era posterior a la caída del Duce, de ahí que el pensar y el apoyo de uno de nuestros diputados, excandidato presidencial, es retrógrado en todos los sentidos.

Los que creemos en la democracia plena respetamos la decisión de los votantes, que dan a los gobiernos un apoyo no irrestricto, sin perder el ejercicio de fiscalizar a quien dirige los destinos de su país, esta es la esperanza en el caso de Italia: que siga caminando por la senda democrática.

Alberto Taliansky Levitzki, Pavas

Pilar en el Puerto Copiado!

Dos viajes de Pilar Cisneros y dos discursos contradictorios. El pronunciado durante su segunda visita fue una aberración. Cisneros perdió objetividad y capacidad de análisis desde que se incorporó a la secta de los políticos. En pocos meses, borró años de su pasado como periodista imparcial, crítica y analítica. Qué pena.

Philippe Bloton Grall, Esparza

