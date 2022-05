Cartas: Dos estafas y el OIJ no actúa

Supuestos empleados de una empresa nos solicitaron una cantidad considerable de mercadería y nos enviaron un comprobante del depósito en efectivo. El Banco de Costa Rica (BCR) nos informó de que en sus registros el depósito estaba como valores en tránsito, lo que evidencia una estafa.

Como en otras oportunidades, me presenté ante el OIJ de Grecia a interponer la denuncia, pero adujeron que no podían tomar acciones porque el delito no se había consumado. En otra oportunidad, aunque el delito se consumó, tampoco resolvieron el caso.

Por lo menos debieron reunir información sobre el número telefónico y la persona que retira la mercadería para su “base de datos”, pero evidentemente no les interesa.

Nuestro sistema permisivo y corrupto en vez de combatir la delincuencia más bien la promueve y profesionaliza.

Omar Alvarado Gómez, Grecia

Violación de turistas

La violación de turistas parece haberse vuelto común en algunas localidades y la respuesta de las autoridades es la misma: incrementarán el número de policías.

Al problema no se le ha dado la debida importancia, ni a la seguridad de las turistas, ni al riesgo que corre la industria en una época tan difícil para todos.

El Ministerio de Seguridad debe hacer un trabajo diferenciado, trasladar a los lugares peligrosos no solo policías, sino también investigadores para atacar de frente a los violadores y la delincuencia en general.

El país juega con fuego si no atiende como debe ser la seguridad de los turistas.

Leslie Anderson Beer, Moravia

Condonaciones

La actuación del Registro Nacional contraria a la ley que regula el impuesto sobre las personas jurídicas produjo la disolución de unas 10.000 sociedades en deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por un monto cercano a los ¢95.000 millones.

Esto se comprueba al comparar las cédulas jurídicas de la lista de morosos, publicada en la página web de la CCSS, con las disoluciones a partir del 2017 publicadas en La Gaceta.

De acuerdo con el principio constitucional, los recursos de la “seguridad social no pueden ser transferidos ni empleados en fines distintos de los seguros sociales”. Por medio de la Ley 9024, el legislador autorizó y dejó un portillo abierto para la condonación encubierta inconstitucional. Hasta dónde ha llegado la política.

Rodrigo Obando Piedra, Tibás

Horario inconveniente

El laboratorio del Hospital San Vicente de Paúl fijó el horario para dar citas de 9 a. m. a 3 p. m. de lunes a viernes. Con esa jornada es imposible que un trabajador acuda a hacer el trámite.

Agradecería al personal que valore la posibilidad de ampliar sus horarios de atención pensando en quienes sostienen a la CCSS: los trabajadores. Los cotizantes sabemos que eso es posible porque no hace mucho tiempo el laboratorio atendía al público en horario vespertino y hasta los fines de semana.

Yendry Miranda Delgado, Heredia

Respuesta de la CNFL

En respuesta a la carta publicada el martes 10 de mayo, titulada “Cuatro horas sin luz” y firmada por Sylvia Picado Coto, de Pavas, nos disculpamos por la cantidad de horas que significó la atención de la avería para nuestros clientes.

En estas épocas del año se incrementan las averías en el servicio eléctrico y nuestro personal realizaba el cambio de turno en el momento del reporte, por lo que se le asignó primero a la cuadrilla del turno de la tarde que —debido a las condiciones viales— tardó en llegar al sitio.

Luis Fernando Andrés Jácome, director de Distribución de la CNFL

Transfuguismo

Es hora de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), garante de justicia y transparencia electorales, busque los medios necesarios para erradicar el tan marcado transfuguismo legislativo.

Diputados irresponsables que llegan al Congreso a hombros del partido que creyó en ellos, luego lo abandonan y se burlan de este y de los electores que los eligieron no por sus cualidades, sino por las propuestas del partido.

Muchos llegan al Congreso a obstruir los proyectos que benefician al país.

Álvaro E. Vallejo Fuentes, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.