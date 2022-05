Cartas: Dos barrios en Aserrí sin luz

Los vecinos de la urbanización Tres Marías y barrio Las Lomas sufrimos constantes cortes de luz. Por lo menos dos o tres veces a la semana.

En ocasiones, hay corriente eléctrica en el comedor y la cocina, y en el resto de la casa no. Extrañamente, nos ocurre a todos los residentes al mismo tiempo.

Hace unos cuatro o cinco años, vinieron unos inspectores de la CNFL y nos dijeron que los transformadores eran muy viejos y estaban muy distantes uno del otro, pero no los han reubicado.

No podemos trabajar ni estudiar porque de un momento a otro nos quedamos sin servicio eléctrico.

Margarita Mongalo Gutiérrez, Aserrí

Cuestionables acciones

Que el Concejo Municipal de un céntrico cantón josefino nombre en juntas de educación y administrativas de escuelas y colegios públicos a personas emparentadas, directa o indirectamente, perjudica a los estudiantes, que arrastran rezagos debidos al “apagón educativo”.

Tales acciones ocasionan pérdida de tiempo lectivo, como en su momento lo hicieron las huelgas de docentes y ahora la pandemia. Las supuestas anomalías municipales revelan ausencia de seguimiento y control de parte del Ministerio de Educación Pública, que no debe permitir el irrespeto de las nóminas enviadas.

Se debe modificar el reglamento de las juntas para que los concejos municipales no participen en los nombramientos, porque anteponen sus intereses demagógicos y politiqueros al bienestar de los estudiantes.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Paradojas bancarias

La crítica del presidente, Rodrigo Chaves, a los responsables del Banco Central del gobierno anterior necesariamente involucra a Róger Madrigal, entonces director de la División Económica. Sin embargo, lo nombró presidente de la entidad.

No solo esto es paradójico, sino también el anuncio de más préstamos que demandarán nuevos impuestos, por lo cual me parece escuchar la misma canción.

Freddy Pacheco León, Heredia

Aumentos previsibles

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) propuso el viernes otro aumento en el precio de los combustibles, creo que es el sexto del año.

La gasolina súper y el diésel subirán ¢104 en junio, y excederán los ¢1.000. Como indican los conocedores, el alza presionará los precios de los bienes y servicios y el tipo de cambio, producirá incrementos en los servicios de transporte, impactará en la inflación y se perderá poder adquisitivo.

A la Asamblea Legislativa se le presentó un proyecto para congelar el impuesto único sobre los combustibles, pero no ha sido aprobado. Como decía don Pepe, los costarricenses están domesticados.

Antonio Ortega González, San José

Nómadas digitales

Urge que el gobierno publique el reglamento para los nómadas digitales. Será una herramienta para incentivar los sectores turístico y de seguros, el aeropuerto, los transportes, etc. Las primeras señales de la nueva administración son muy positivas, adelante con los nómadas digitales.

Antonio Barzuna Thompson, Escazú

Directrices

Me preocupa lo relacionado con la oficina de prensa de la Casa Presidencial, que se esté coartando la libertad de expresión cuando se dicta qué decir y qué no. Lo peor es escoger en una conferencia de prensa a los periodistas que van a preguntar de conformidad con su preferencia.

Que yo sepa vivimos en un país de libre opinión y no en un Estado totalitario. Si no paramos esto a tiempo, pronto estaremos como Cuba, Nicaragua o Venezuela, en donde los medios de comunicación no pueden publicar libremente sus noticias a la opinión pública.

Armando Matamoros Aragón, San José

Más armas

$40.000 millones, el equivalente a la deuda pública de Costa Rica, Joe Biden pidió al Senado en ayuda humanitaria y armamento para Ucrania. No escucho intentos en la cámara alta del Congreso, y menos en las europeas, por alcanzar la paz, que es lo que Ucrania y el mundo necesitan.

Las armas son lo más fácil, lucrativo y rápido de negociar.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.