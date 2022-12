Cartas: Discriminación en vuelo hacia Madrid

El 8 de octubre, en el vuelo IB6314 de San José hacia Madrid, anunciaron que las personas con discapacidad debíamos salir de últimas. Esperé hasta el final y le pregunté a uno de los sobrecargos las causas.

La respuesta que recibí fue evidentemente discriminatoria y, para colmo, cuando se lo hice ver, el asistente de vuelo reaccionó de forma grosera. Le indiqué que no debía responder de esa manera y me dijo varios improperios, incluso me amenazó con llamar a la Policía. Personas violentas y prejuiciosas no deberían ser contratadas por una empresa como Iberia.

Rodrigo Jiménez Sandoval, Heredia

¿A quién pretende engañar el Ministerio de Hacienda al decir que la renta global tendrá un efecto neutro, si ya sabemos que sobre los ¢20 millones de ingresos anuales la tasa impositiva será de un 25%? En otras palabras, a las personas físicas nos subirán la tasa impositiva de un 15% a un 25%. Una desgracia en época de crisis. Pero al menos hablen con la verdad.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Es urgente que, para bajar la deuda y ordenar las finanzas públicas, antes de enviar a la Asamblea Legislativa otro fallido proyecto para la venta del Banco de Costa Rica, el Poder Ejecutivo primeramente remita los planes para el cierre rápido y definitivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y el Consejo Nacional de Producción (CNP), dos instituciones que consumen y malgastan gran cantidad de recursos públicos y no generan las ganancias y los beneficios que deberían dar a sus respectivos públicos meta, según la misión asignada por la normativa que las rige.

También es necesario que el Poder Ejecutivo ponga en funcionamiento un plan de austeridad e instaure mecanismos de control y supervisión más estrictos y eficientes para combatir la gran cantidad de abusos que se cometen en la Administración Pública en cuanto a la aprobación y pago de horas extras, licitaciones y compras de todo tipo, viajes, viáticos, asesorías y consultorías.

Asimismo es imprescindible que en cada entidad se lleve a cabo una profunda reforma organizacional y administrativa para que se eliminen oficinas que realizan funciones y tareas duplicadas o similares, o que ya no corresponden ni concuerdan con las necesidades y características de la época actual. Hay tareas y acciones esenciales que están pendientes y son más prácticas que la venta de un banco estatal.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez, Moravia

Compré en FarmaValue de Sabanilla un producto llamado Serecur. Quien me atendió me dijo que por la compra de uno tenía derecho a otro, pero en ese momento no lo tenían en existencia por lo cual me llamaría para ir luego por él.

Después de la llamada, fui por el frasco, pero primero negaron haberme llamado. Les pedí que buscaran en el registro y al principio insistían en que no aparecía, incluso el gerente no se puso de mi parte, sino del empleado, y mostró violencia. Al final, la dependiente, muy amablemente, me buscó y ahí estaba mi nombre con la compra. Me dio un número de teléfono para llamar al laboratorio Lafage, pero resulta que nadie responde.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

