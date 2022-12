Cartas: Difícil recuperación de dinero robado por ciberdelincuentes

Estoy muy molesta con el Banco de Costa Rica (BCR), pues el año pasado ciberdelincuentes hackearon mi cuenta en la aplicación de Uber Eats. En el Banco dicen que me devolvieron el dinero, pero no fue así, me acreditaron la anualidad. Lo que me robaron se ve reflejado en el estado de cuenta.

