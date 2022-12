Cartas: Desempeño en Catar

Algunos opinan que la Selección Nacional de Fútbol masculina jugó bien; no obstante, al analizarlo objetivamente, sin la euforia del momento, le anotaron 11 goles en 2 partidos, es decir, el equipo más goleado del Mundial. Esto no debe pasar inadvertido; los defensas no cumplieron su función y deberían ser cambiados todos.

