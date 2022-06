Cartas: Descaro de Uber Eats

He sido cliente frecuente y entusiasta de Uber Eats, por lo que quedé sorprendida cuando el 7 de junio, al hacer un pedido grande para una actividad especial, el repartidor se fue con mi comida y, aun así, la aplicación la cobró.

Estuve monitoreando la entrega y esperé la llamada, pero la aplicación no envió alertas durante los 10 minutos establecidos en el sistema y tampoco recibí la llamada. Logré comunicarme con el repartidor, a quien perdí durante unos segundos, y me dijo que iba a devolverse al restaurante con el pedido, por lo que fui al local comercial, lo que me significó un costo adicional.

Entiendo que ocurran fallos técnicos; sin embargo, en la pizzería me informaron de que el repartidor no había regresado, no lo esperaban, y que yo tendría que resolver el problema a través de la aplicación. En el chat de Uber Eats nadie atiende, y no me han respondido. Perdí mi dinero y me di cuenta del descaro de una aplicación cuyos encargados no parecen preocuparse por sus clientes en lo más mínimo.

Katherine Stanley, Curridabat

Panorama gris

Después de leer el artículo de Johnny Meoño (La Nación, 2/6/2022), en el que abunda en recientes confesiones de los nuevos jerarcas de ministerios e instituciones, me pregunto si los nublados se aclararán.

El MOPT tiene tres administraciones en la mira para una reestructuración, los jerarcas aceptan que los mandos medios obstaculizan el funcionamiento y el presidente del ICE, no más llegando, recibe mensajes inapropiados.

Lo del CNP es cansado mencionarlo, y así enfrentaremos el próximo cuatrienio. Ojalá el rumbo sea rectificado y las palabras de los expertos sean escuchadas para alcanzar la meta de ser un país de primer nivel.

Milton González Castro, Alajuela

Apagón educativo

Espero que el apagón educativo de los últimos ocho años no vuelva a repetirse y que los futuros gobernantes cuenten con un Ministerio de Educación y un Consejo Superior de Educación a cargo de ciudadanos capaces, honestos y visionarios, a fin de eliminar planes y programas de contenido ideológico totalitario, que nunca fueron supervisados y culminó, como era de prever, con pruebas FARO como fieles reflejo del desastre educativo.

Álvaro E. Vallejo Fuentes, San José

Respuesta de la CCSS

Con respecto a las cartas tituladas “Sin medicinas para tratamiento del párkinson”, de Pablo A. Moya Navarro (6/6/2022), y “Consulta para la CCSS”, de Manuel Hernán Solera Salas (5/6/2022), la Gerencia de Logística aclara que la CCSS cuenta con medicamento para los enfermos de Parkinson.

Los pacientes deben ajustar la dosis a partir de las presentaciones de 100 mg y 25 mg de levodopa y carbidopa. La compra para adquirir la potencia 200 mg y 50 mg fue publicada el 30 de mayo, la apertura de ofertas se llevará a cabo el 27 de junio y la entrega se efectuará en 45 días naturales.

El laboratorio usual suspendió la producción temporalmente y, en ese momento, otros productos incumplían los criterios técnicos de la normativa en Costa Rica.

Xinia Bustamante Castillo, jefa de prensa de la CCSS

Martirio por una cita

Renovar un pasaporte en estos días es misión imposible, ni por teléfono, ni por el sitio web del Banco de Costa Rica es posible. Me armé de paciencia y recorrí durante varios días las agencias en el país, y en todas me indicaron que no hay citas disponibles. De milagro, en Turrialba, apareció una el 28 de agosto, pero la alegría me duró poco porque la página en internet no funciona.

Si el trámite tiene un costo aproximado a los $100, ¿por qué no se lo encargan a más empleados? Una empresa privada ya lo habría hecho. Qué lástima nuestro sector público, la burocracia es excesiva.

Olga María Fallas Solís, Desamparados

Respuesta de la Municipalidad de Goicoechea

En respuesta a Eduardo Cambronero Vargas (Cartas, 23/5/2022), aclaramos que el manejo de los datos de los contribuyentes a la Municipalidad de Goicoechea se da bajo absoluta rigurosidad interna. Llamar por teléfono no es parte del protocolo para la resolución de una solicitud.

Roberto Acosta Díaz, encargado de prensa de la Municipalidad de Goicoechea

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.