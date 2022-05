Cartas de los lectores: Un héroe olvidado

El 16 de abril de 1952 un incendio consumió gran parte de la fábrica de aceites Garrido y Llovera en el barrio El Carmen, provincia de Alajuela.

Según la versión popular, había una alta probabilidad de que estallara una caldera repleta de vapor, lo que habría causado una enorme devastación en gran parte de Alajuela.

Tal era el temor que muchos de los vecinos huyeron hacia el norte y el este de la ciudad. Pero un empleado de la fábrica, haciendo gala de gran valor y poniendo en riesgo su propia vida, subió por una escalera y abrió la válvula de la caldera y la descargó.

El héroe fue Manuel Filiberto Abarca, conocido como Melis (fallecido hace algunos años), cuyo acto de valentía y solidaridad no debería ser olvidado.

Carlos Molina Jiménez, Alajuela

Primeros decretos

Es lamentable que los primeros decretos del presidente, Rodrigo Chaves, tuvieran como fin eliminar tanto la obligatoriedad del uso de la mascarilla en lugares cerrados como la vacunación contra la covid-19.

Como han manifestado los que realmente saben, entre estos, el presidente del Colegio de Médicos y reconocidos virólogos y epidemiólogos, no es el momento apropiado para ello. Es una medida meramente política, populista y sin ningún fundamento científico, cuando el país atraviesa una quinta ola pandémica con más de mil casos al día desde hace varias semanas.

Hoy más que nunca extraño y agradezco la forma como el ministro Salas supo cuidarnos y manejar la pandemia. Como dice el dicho popular, “para verdades, el tiempo”.

Ricardo A. Bolaños Salas, Heredia

Pago retrasado

¿Cómo pagar los salarios de nuestros 600 colaboradores y las cargas sociales si el gobierno no me paga? Como representante legal de la empresa Sermules S. A., que presta servicios de limpieza y jardinería a varias instituciones, me preocupan enormemente las facturas pendientes.

El Estado tiene tres semanas de retraso y tuve que solicitar prestado para los salarios de la quincena anterior. Nuestros colaboradores tienen que comer y trasladarse a sus lugares de trabajo.

Señor presidente, usted indicó que su gobierno afrontará las deudas prioritarias, sé que el problema del hackeo ocurrió en el gobierno anterior, pero usted tiene ahora la responsabilidad. Así como los empleados públicos reciben sus salarios, a los trabajadores privados deben darles prioridad y también que podamos pagar a la Caja Costarricense de Seguros Social (CCSS) para que sean atendidos.

Óscar Campos Castro, San José

Meses de espera

Mi esposa y yo esperamos desde hace varios meses la respuesta de la Dirección General de Migración y Extranjería. La institución opera por medio de la plataforma Trámite Ya, lo cual me hace cuestionar la competencia y legalidad de solicitar ¢390 por minuto de llamada si nos dejan cinco minutos en espera.

Carlos Saborío Lutsch, Alajuela

Mala praxis urbana

Un contratista de la Municipalidad de San José debe efectuar un trabajo en la urbanización La Favorita, calle 108, avenida 39 A, ya que por desidia, impericia o falta de directrices rompieron una tubería, lo que dio como resultado la suspensión del servicio en los hogares de los vecinos y una interminable pérdida de agua, supongo que miles de litros, a consecuencia de su pésimo proceder.

De no haber sido por la cuadrilla de Acueductos y Alcantarillados, 14 horas después seguiríamos sufriendo. ¿Quién se hará responsable? Nunca lo sabremos.

Alberto Taliansky Levitzki, San José

