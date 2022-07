Cartas: Costa Rica pos-Riteve

No me gustaría ser pesimista, pero algo me dice que la imprudente decisión de sacar a Riteve podría ser el inicio del caos, que viviremos un retroceso en cuanto al control de emisiones y el estado mecánico de la flota vehicular.

Como gran alternativa se habla de un plan B para que la revisión sea ejecutada por mecánicos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), lo que me hizo revivir la pesadilla de la revisión previa a la llegada de la empresa española, cuando se realizaba en la Sabana, donde las mordidas y el empirismo eran el pan de todos los días. Creo que faltó visión y consideración para con la ciudadanía, en especial de la Contraloría.

Gustavo Elizondo Fallas, Santa María de Dota

Nos comunicamos con Lucía Chacón Arrieta (Cartas, 16 de julio) y procedimos a revisar el caso. Agradecemos la oportunidad brindada para resolverlo.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al Cliente del BAC Credomatic

Me parece inhumana e insalubre la forma como el Incofer utiliza trenes de dos vagones en horas pico en la ruta San José-Cartago. Es superincómodo viajar prácticamente una persona encima de la otra. Deberían poner a operar trenes de cuatro vagones en todo momento.

Óscar Carpio Solano, Cartago

En respuesta a la carta de Eduardo Chacón Salazar, titulada “Negocio del INS”, del 19/7/2022, informamos de que el Instituto Nacional de Seguros (INS) es supervisado por la Sugese en cuanto al desempeño de la actividad aseguradora y que la entidad se encuentra facultada por ley para otorgar créditos desde su creación, el 30 de octubre de 1924.

Dicha facultad no se considera intermediación financiera, ya que no realiza captación de fondos de terceros para ese propósito, y por tanto la Sugef no tiene competencias legales para supervisarla. Por otra parte, la Sugese es conocedora de esta operativa y ha hecho los requerimientos correspondientes a la entidad en el marco de sus competencias, es decir, en tanto se identifiquen riesgos que puedan afectar el correcto ejercicio y respaldo de la actividad aseguradora.

Tomás Soley Pérez, superintendente general de seguros

La ley para facilitar el establecimiento de nómadas digitales es buena. Lástima que no exista algo similar para ayudar al grupo mucho más grande que viene cada año de Estados Unidos, Canadá y Europa escapando del frío.

Por lo menos debemos ofrecerles una visa de cinco meses, ya que su invierno dura mucho más de tres meses. Para la gente jubilada es una gran molestia y un gasto innecesario tener que ir a Panamá o Nicaragua a renovar el documento.

Durante los primeros años de la pandemia, la mayoría se quedó solo los tres meses a fin de evitar el riesgo de viajar. Más gente vendría y se quedaría durante más tiempo si se extiende el permiso a los mayores de edad, quienes sin duda ganan el límite o más de lo requerido para obtener el permiso especial.

Jean Redmond, Moravia

No es trasladando las decisiones técnico-científicas del órgano colegiado de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) a un funcionario político dependiente del ministro de Ambiente como se debe actuar en el campo de las viabilidades ambientales. Sería un gran paso atrás en la lucha contra el cambio climático.

Igualmente, es inconveniente encargar a la deficiente Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la administración de las invaluables aguas subterráneas. Así de malo es el proyecto de ley que destroza la Ley Orgánica del Ambiente.

Freddy Pacheco León, Heredia

