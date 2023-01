Cartas: Contratación de troles

Según los noticiarios, la ministra de Salud al parecer pagó al trol Pierro Calandrelli para levantar la imagen del gobierno. El trol se vende al mejor postor, que a la vez se vende a la oposición para dañar la imagen del gobierno, claramente un proceder sucio, rastrero, vulgar y antidemocrático. Los involucrados deben ser castigados con todo el peso de la ley.

El presidente debe hacer una limpieza y despedir de inmediato a los involucrados que hayan pagado a esta clase de personas para levantarles la imagen o dañar la imagen de otros. El pueblo pide desde hace mucho tiempo firmeza del gobierno. Es tiempo de que paren semejante barbaridad.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Soy de Ángeles de Atenas y radico en Ángeles de La Fortuna de San Carlos, y en ambas localidades la señal de Kölbi del ICE no puede ser peor. Apoyo lo nacional, pero el ICE tiene años de existir y no me da un buen servicio.

Henry Vinicio Valerio Madriz, San Carlos

Una vez más, fuimos testigos de la triste muerte de un joven, recién graduado y con sueños por cumplir, a manos de un delincuente que gozaba de un beneficio carcelario que a todas luces no merecía y nunca debió dársele. Si por falta de espacio carcelario están liberando maleantes, seguirán ocurriendo hechos dolorosos, como la muerte de este muchacho.

Las autoridades deben revisar los privilegios otorgados a los criminales y, de ser necesario, devolverlos a la cárcel. Si no hay espacio suficiente, el Estado debe buscarlo o construirlo para que podamos tener un poco de tranquilidad. Los ciudadanos no merecemos vivir a merced de los delincuentes.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

La discusión sobre la ampliación del contrato de concesión de Puerto Caldera debe llamarse por su nombre, Calixto Chaves, contribuyente de la campaña que llevó al poder al presidente. Se veía venir y estamos en la etapa en que el gobierno debe devolver el favor.

Esta es la política de transparencia y ataque a la corrupción que con bombos y platillos recetaron a los costarricenses, como otro caso similar que podría ocurrir si se amplía la vida útil a los autobuses, gremio muy vinculado a las campañas.

Bernardino Rojas Sánchez, Guanacaste

El Ministerio de Salud es ineficiente en cuanto a tenernos informados sobre la covid-19. Gracias a medios de prensa, en especial La Nación, sabemos que en la semana de la Navidad hubo 13 muertes por esta causa y de 99 subió a 129 casos, de los cuales 113 fueron internados en salón y 16 en alguna UCI. Se reportan enfermos en el Escalante Pradilla, en el San Rafael, el México, el Calderón Guardia y en el Hospital de Salud Mental. Pido al presidente, Rodrigo Chaves, llamar a cuentas a la ministra de Salud, pues es de sobra conocido que se dedica a atacar a los medios de comunicación y esa no es su función.

Fernando Cordero Alvarado, Desamparados

En mayo del 2022, aparecieron otro tipo de yoyos, políticos de este gobierno que dicen yo hago, yo construyo, yo planifiqué tal cosa, yo rebajo impuestos, yo quito la mascarilla obligatoria, etc. Pero cuando les piden cuentas y les preguntan por qué no se hace o por qué cambió tal cosa o por qué no transmiten las sesiones, etc., no aparecen los yoyos políticos.

Arnoldo Fernández Miranda, Zapote

