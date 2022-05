Cartas: ¡Contesten el teléfono!

He recibido un trato excelente durante las consultas médicas; sin embargo, cuando quiero comunicarme por teléfono con el Área de Salud Carmen Montes de Oca ha sido imposible. Ninguna extensión de especialidades médicas o administración contesta.

Los llamo a diferentes horas y días y nunca atienden. No puede ser que con todas las extensiones que poseen nadie levante el teléfono. Intenté encontrar una dirección de correo, y tampoco tuve éxito. Pienso en las personas que viven lejos del centro de salud y terminan yendo tal vez para un trámite que toma unos cuantos minutos. La administración de la clínica debería ser eficiente.

Eugenia Soto Suárez, San José

Cinco años sin resolución

En relación con una prenda, el proceso ha durado cinco años, lo cual es excesivo. Me dan una serie de argumentos que no se corresponden con la realidad, por ejemplo, falta de requisitos. Sobre el particular, acudí a Veinsa para obtener un documento que el juzgado ya tenía en su poder. Los remates se llevaron a cabo sin notificarme, aunque yo tengo la adquisición del bien en primer grado.

Me dicen que debo esperar, pero no hay fundamento para tan excesivo retraso. Cambié de medio de notificación para asegurarme de estar informado. Este trámite tomó casi un año debido a la burocracia.

En mi última visita, el 27 de abril, se me indicó que en una semana iba a salir la resolución de mi solicitud para que se me adjudique el vehículo, pero pasó el tiempo y no hay respuesta.

José J. Martínez Serrano, Cartago

Mejora educativa

En momentos de crisis y emergencia educativa, es pertinente reflexionar sobre las necesidades y estrategias pedagógicas para mejorar.

La mala praxis y el abandono durante el “apagón educativo” condujo a restricciones en los procesos de aprendizaje de los estudiantes.

Resulta imperativo que en nuestro sistema de educación atendamos el desarrollo de las inteligencias múltiples, contemplar a la persona y al estudiante como un ser integral: cuerpo, mente-psique-alma y espíritu, más allá de la concepción exigua de ser biopsicosocial.

El docente debe tener visión y capacidad de materializar las capacidades e inteligencias de sus estudiantes, y optimizar los diferentes métodos y técnicas de enseñanza (estrategias de aprendizaje). De ahí la necesidad de mejorar y ser más exigentes en los procesos de formación docente.

El reto del docente debe ser explotar o estimular las capacidades individuales y grupales para un mayor aprovechamiento educativo.

José Rugama Hernández, San José

Facturas de EPA

Hace unos días mi empresa de contabilidad me informó de que algunas facturas de EPA eran tickets electrónicos en vez de facturas electrónicas. Por esta razón, pedí que corrigieran el error, ya que el reglamento del Ministerio de Hacienda exige que las facturas extendidas a extranjeros lleven una X delante del número de la cédula de residencia.

Los empleados de EPA me indicaron que un superior solucionaría el problema, pero las facturas electrónicas solicitadas no me fueron enviadas y por WhatsApp recibí otros tickets electrónicos que también habría que convertir en facturas electrónicas.

Hablé con una gerenta, quien, muy cortante, me responsabilizó de lo sucedido por no haber dado instrucciones a los cajeros al respecto. Contesté que en el pasado este tipo de errores siempre se corrigieron, y ella replicó que los sistemas han cambiado. Me gustaría que alguien de EPA se ponga en contacto conmigo.

Elke Hüttmann, Escazú

Uso de mascarillas

Dejar al libre albedrío el uso de la mascarilla es, como dicen ciertas personas, una pata de banco. Países e instituciones actúan responsablemente al establecer un marco jurídico en asuntos tan delicados para la salud.

Considero ilógico, por lo anterior, que se deje en manos de la gente decidir en algo tan fundamental para la salud como es el uso de la mascarilla.

Si lo que se busca es quedar bien con el público, lograron lo contrario, pues la mayoría es responsable tanto por ellos como por sus familiares.

Eduardo Chacón Salazar, San José

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.