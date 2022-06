Cartas: Consulta para la CCSS

Un familiar cercano padece Parkinson y debe tomar varios medicamentos para paliar los síntomas de esta enfermedad degenerativa.

El tratamiento incluye una combinación de los siguientes medicamentos: levodopa y carbidopa anhidra de 100-25 mg y levodopa y carbidopa de 200-50 mg de liberación prolongada, conocida comercialmente como Nakom o Sinemet, imprescindibles para que tenga una movilidad aceptable.

Esta última medicina, desde hace dos meses, no la están entregando en la farmacia ni en clínicas de la CCSS. Consultamos en el Hospital Geriátrico y nos dicen que está agotada y que lo más seguro es que no vuelvan a traerla al país. Tampoco se consigue en farmacias privadas. Un problema adicional es que no hay un medicamento alternativo, según comentarios de los médicos especialistas.

¿Qué origina este faltante? ¿Y qué solución les pueden dar a los pacientes que padecen la enfermedad, que no tiene cura, solo un tratamiento que permite una calidad de vida aceptable?

Manuel Hernán Solera Salas, San José

El regalo de la vida

La vida es muchas cosas, pero sobre todo es un gran regalo, un misterio y siempre está inmersa en miles de circunstancias cambiantes.

Una madre con cuatro hijos menores muere de repente e inmediatamente una decisión rápida de alguno de la familia transformará radicalmente el futuro de ellos.

El trabajo es fundamental en la vida de todos. Y uno medita: el trabajador normalmente regresa a su casa después de cumplir con su jornada. Satisfecho de su aportación al país, ha construido algo y descansa para tomar fuerza para seguir al día siguiente. Pero vale preguntarse qué se sentirá ser soldado y pasar la jornada destruyendo edificios y matando personas.

¿Podrá haber en la naturaleza alguna sustancia ingerible que lo haga ver que eso no está bien? ¿Que la valentía y fuerza las puede utilizar de mejor forma por el bien suyo y el de su país?

Jaime Morera Monge, Alajuela

Engorroso proceso

He sido cliente del Banco Nacional durante más de treinta años. En abril me renovaron la tarjeta de crédito VISA, con la cual hago varios pagos automáticos; sin embargo, no funciona en los comercios, ni tampoco para compras por internet, porque el código de tres dígitos no es válido. La adicional, de una hija que vive fuera del país, tampoco sirve.

Me he presentado en el Banco y he llamado en varias ocasiones. En la última comunicación, me dijeron que hay que cambiarla y que el costo es $40.

No sé por qué van a cobrarme si el problema es de ellos; además, alegan que debo demostrar que no funciona el código efectuando una compra, y que escriba el código y les envíe una captura de pantalla donde conste que la transacción fue rechazada. Eso sería dar información confidencial.

Arturo Brenes Gamboa, Cartago

Tómbolas de la JPS

¿Quiénes están a cargo de las tómbolas utilizadas en los sorteos de la Junta de Protección Social de San José? He preguntado y nunca me dan respuesta.

¿Son funcionarios de la Junta o empleados de una empresa privada? Como los números se repiten, espero una respuesta clara, no evasivas.

Sergio Zumbado Salas, Belén

Canal CNN

¿Es cierto que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) va a sacar de la parrilla de Kölbi el único canal en inglés, CNN, con noticias de los Estados Unidos que vale la pena ver?

A quienes queremos las noticias no nos interesan las mentiras ni la propaganda política por la cual Fox News es famoso. Es como una fuente pagada por el Partido Republicano. No es una opción para una persona inteligente que busca la verdad.

Jean Redmond, Moravia

