Cartas: Compró cobertores y le enviaron almohadas

El día 27 de abril, aprovechando una oferta de la empresa Almohadas Hoteleras de Costa Rica, compré por internet dos cobertores para colchones, pero me enviaron dos paquetes con dos almohadas cada uno.

Inmediatamente, me comuniqué por WhatsApp para señalarles el error y respondieron que en dos o tres días iban a llegar con el encargo correcto. Como el tiempo pasó, les escribí nuevamente, y desde entonces mis múltiples intentos de comunicación han sido ignorados.

No levantan el teléfono y la ubicación que aparece en internet no es la de la compañía. Quiero una solución a este problema.

Marianela Jiménez Ramón, San José

Consumidor indefenso

Hace un par de ediciones El Financiero publicó una nota acerca de la práctica que han adoptado ciertos comerciantes de reducir el contenido o peso de los productos sin rebajar el precio, entre estos, arroz, frijoles, azúcar, etc.

Otras empresas que también disminuyeron el contenido hicieron algo peor: incrementaron el precio en forma exagerada, por ejemplo, los populares chocolates guayabitas y tapitas. Las bolsas que costaban ¢1.000 valen unos ¢2.000, y unas más pequeñas con poco contenido las venden en ¢1.300. En las llamadas tiendas de conveniencia son más caras.

Sin lugar a dudas, es un atentado contra los consumidores con la bendición del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).

Leonel Fonseca Cubillo, Pavas

Presidencia del Infocoop

Me parece un chiste de mal gusto que un gremio tan influyente, como el cooperativo, pretenda nombrar presidente del Infocoop a una persona que tiene demandada a la institución que aspira a encabezar.

Una persona que rehúsa auditorías a las empresas cooperativas que representa y han recibido financiamiento del Infocoop por ¢1.700 millones. Resulta inaudito que personas así lleguen a puestos administrativos en instituciones, pues pareciera que buscan su propio beneficio.

Además, tal candidato bloqueó una auditoría a un consorcio de cooperativas que él representa. ¿Qué confianza puede ofrecer una persona con esas características al frente de una organización tan grande y significativa para el sector cooperativo?

Rafael Fallas Garbanzo, Cartago

Servicio discontinuo

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) me brinda un mal servicio. Yo vivo en el barrio Calderón Muñoz, distrito Zapote, y constantemente cortan la electricidad sin ninguna explicación.

Debemos esperar varias horas para que el servicio se restablezca, y cuando se lo reportamos a Averías, hacen caso omiso, lo cual es inaudito, pues se les paga para que brinden un servicio constante.

Yamira Soto Rodríguez, Zapote

¿Póliza para nada?

Para mis préstamos hipotecario y prendario con el BAC San José, se me exige una póliza de desempleo del Instituto Nacional de Seguros (INS). Quedé desempleada y presenté el reclamo de mis seguros, me negaron la cobertura debido a una cláusula que dice que no incluye a los trabajadores independientes, aunque se trata de una actividad adicional que representa un 13% de mis ingresos totales.

El Banco alega no poder hacer nada para cumplirle a una clienta que paga puntualmente las cuotas de un seguro que no la cubre.

Adriana Bonilla Rodríguez, Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.