Cartas: Compra en Ekono ‘online’

El 22 de noviembre hice unas compras en línea a Tiendas Ekono. Esperé una semana y media, y, como el pedido no llegaba, solicité la cancelación de la orden y el inmediato reembolso. Me llamaron, me trataron descortésmente y me dijeron que debía esperar 30 días hábiles para recuperar el dinero. Es inaceptable y no responden mensajes por e-mail ni llamadas.

